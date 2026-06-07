Un colț din Anatolia s-a mutat pentru câteva zile în București. O experienţă culinară completă. De la kebab și gozleme, până la kunefe și alte deserturi celebre, vizitatorii descoperă rețete turceşti transmise din generație în generație. Toate fondurile strânse vor fi direcționate către familii vulnerabile.

La standuri, vizitatorii găsesc numai bunătăți turcești, pregătite după rețete păstrate din generație în generație. Secretul gustului stă în ingredientele simple și în respectarea tradiției. Şuberekul este printre cele mai apreciate preparate.

"Am învățat de la familie, de la cei mai în vârstă. Este servită de musulmani, de tătari, la întâlnirile de familie. Se servește cu ayran sau compot făcut în casă. Specificul este cu carne de vită amestecată cu oaie. Dacă are puțină oaie, are un altfel de gust.", a declarat Memet Sibel.

Pe grătare, carnea sfârâie necontenit, iar aromele atrag vizitatorii de la distanță.

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"Aici avem cel mai gustos berbecuț, miel. Adana kebab are un gust foarte puternic de lămâie, când îl amesteci cu toate legumele și sosurile.", a declarat Emir Samet.

Deserturile tradiționale, la căutare

"Aș recomanda gozleme, plăcinta cu brânză sau carne, adana kebab, frigăruile din carne de vită. Sau la desert, ori kunefe, ori înghețată.”, spune un vizitator.

Experiența culinară se încheie cu deserturile tradiționale, vedetele festivalului.

Încheiem experiența tradițională cu un desert tradițional. Putem alege între celebra baklava, cu foi fine și sirop aromat, și kunefe, desertul cald cu brânză și fidea crocantă, care merge perfect cu o cupă de înghețată.

"Kunefe este foarte vechi, un desert cu kataif, brânză dulce, fistic, sirop și unt. Este cel mai bun și cel mai gustos desert din lume, desertul sultanilor. Fără sirop nu are gust.", a declarat Fatih Goktas:

"Dacă puneți și fistic și înghețată peste...", spune un vizitator.

Dar festivalul anatolian nu înseamnă doar mâncare.

"Este a 50-a ediție Anatolian Food Fest. Promovăm tradiția și culturile anatoliene și avem un scop caritabil al evenimentului. În fiecare an sprijinim în jur de 12.000 de familii cu ajutorul acestui eveniment, susținut de voluntarii noștri.", a declarat Elena Popa, reprezentant organizare.

"România și Turcia sunt o familie, cum se spune.", mai spune Emir Samet.