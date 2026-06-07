Acuzaţii extrem de grave după banchetul de absolvire al unor elevi din Cluj-Napoca. O tânără de 18 ani a ajuns la spital, iar familia susţine că ar fi fost drogată şi agresată sexual de trei colegi. Poliţia a deschis o anchetă.

Incidentul s-ar fi petrecut ieri dimineaţă, la finalul banchetului elevilor de clasa a 12 a de la liceul Virgil Madgearu din Cluj-Napoca.

Părintii fetei au fost chemați de urgență la local, în jurul orei 5, după ce fata s-a simțit rău. Ar fi găsit-o într-o stare confuză, nu îşi mai amintea ce i s-a întâmplat, dar avea urme de lovituri pe corp.

Violată în parc

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Tânăra a fost dusă la spital, iar medicii au stabilit că ar fi vorba de o posibilă agresiune sexuală. Părinţii fac acuzaţii extrem de grave şi spun că fiica lor ar fi fost drogată de trei colegi, dusă într-un parc din apropiere și violată.

Poliția a dechis o anchetă şi verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.