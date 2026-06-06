Polițiștii din Botoșani sunt în alertă după ce trupul fără viață al unui bărbat a fost găsit la margine de drum. Criminaliștii ajunși la fața locului au observat că acesta avea o rană în zona capului, iar în apropiere au găsit un dispozitiv folosit la eutanasierea animalelor.

Apelul la 112 a fost dat în dimineața aceasta de către un trecător care a văzut un bărbat inconștient în fața unui bloc. Imediat, la fața locului au sosit echipajele de prim ajutor, dar și polițiștii. Din păcate, medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Din primele verificări, lângă el a fost găsit un aparat folosit în general la eutanasierea animalelor, iar pe corpul său – mai precis în zona capului – a fost descoperită o rană. Rămâne de văzut dacă este vorba despre o sinucidere sau o crimă.

Verificările continuă și a fost deschis un dosar penal. Bărbatul de 42 de ani locuia chiar în blocul în fața căruia a fost descoperit; acesta lucra în IT, de obicei în străinătate, și revenea periodic acasă. Vecinii spun că era o persoană liniștită.