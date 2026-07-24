Curs BNR, 24 iulie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 24 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1215 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2348 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6297 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5974 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,13 lei, astfel că gramul de aur a coborât, din nou, sub pragul psihologic de 600 de lei, fiind cotat la 599,5279 lei.