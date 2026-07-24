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Curs BNR, 24 iulie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.07.2026, 13:08 | Modificat la 24.07.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 24 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1215 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2348 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6297 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5974 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,13 lei, astfel că gramul de aur a coborât, din nou, sub pragul psihologic de 600 de lei, fiind cotat la 599,5279 lei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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