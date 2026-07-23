Atenție, se caută sudori. Nu doar la noi, ci și peste hotare. Un meseriaș bun ajunge să câștige și 5 mii de euro pe lună în Vestul Europei, iar sudorii nu sunt singurii căutați. Electricienii sau instalatorii sunt și ei foarte bine plătiți. Chiar dacă școlile de meserii au mai câștigat teren în ultimii ani datorită burselor și angajării rapide, numărul absolvenților nu acoperă deocamdată nevoile de pe piața muncii.

Dacă în trecut școlile profesionale erau destinația celor care nu reușeau să intre la liceu, în ultimii ani au devenit din ce în ce mai căutate. Și asta pentru că, spun elevii, absolvenții pot să-și continue studiile dacă doresc, însă la final au și o meserie căutată și bine plătită. Adi este șef de promoție anul acesta și are planuri mari de viitor.

"Deocamdată trebuie să lucrez internship vara în domeniu, ca în toamnă să îmi caut un loc să îmi fac vechime, apoi mă mut în străinătate. Posibil Germania. În jur de 2-3 mii de euro poate fi acceptabil pentru mine", spune Adi Boca, absolvent învățământ dual.

80% dintre absolvenţi s-au angajat imediat după terminarea studiilor

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Adi a absolvit învățământul dual cu specializarea sudură. Premisele pentru el sunt excelente. În ultimii cinci ani, 80% dintre absolvenții școlilor profesionale s-au angajat imediat după terminarea studiilor.

"Meseria de sudor este foarte căutată pe piața muncii, dar, din păcate, trendul tinerilor din societatea actuală nu este spre această meserie. Acesta este motivul pentru care noi facem grupe de sudori, nu clase întregi, și, în general, facem în colaborare cu un agent economic ca să propunem învățământ dual pentru a-i motiva pe copii", spune Cristina Bida, directorul unui colegiu tehnic din Iași.

Contrar ideilor preconcepute, meseriile nu sunt doar pentru bărbați. O demonstrează această tânără din Iași, care se gândește deja la o carieră în domeniu.

Petronela Lingurariu: Când am pus mâna pe ăla și am sudat. Am luat și măsuri, am bătut cu ciocanul. Am trasat linii. Foarte frumos, mi-a plăcut.

Reporter: Te-ai vedea făcând asta tot restul vieții?

Petronela Lingurariu: Da, dacă știu și mă pricep, de ce nu? Și eu pot să fac.

Cererea de meseriaşi a crescut cu peste 25% în România

În România, cererea de meseriași a crescut cu peste 25%. La nivel european, criza de specialiști este și mai mare.

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"Operatorii au nevoie de sudori în foarte multe domenii de activitate. Un copil care a terminat în 2023 a fost angajat în Germania cu 3.600 de euro net. Acum lucrează în România, tot la o firmă germană", spune Cristina Bida, directorul unui colegiu tehnic din Iași.

Meseriile unde salariile depăşesc 7.000 de lei

În România, pe lângă sudori, sunt foarte căutați și electricienii, instalatorii și sculerii-matrițeri. Salariile pot depăși 7.000 de lei, iar cei care lucrează pe cont propriu își pot chiar dubla veniturile.

Cele mai bine plătite meserii

– Electrician – 7.262 lei/lună

– Instalator – 6.672 lei/lună

– Sculer-matrițer – 6.355 lei/lună

– Sudor – 5.764 lei/lună

Sursa: playtech.ro

Țara noastră are specialiști cu care ne putem mândri. Un elev de la liceul tehnologic din Buzău, cu specializarea sudor, va reprezenta România, în luna septembrie, la Shanghai, la cea mai importantă competiție internațională de profil.