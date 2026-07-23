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Un şofer al unui bolid de 500.000 de euro a rămas fără permis, după ce a fost văzut din elicopter de poliţişti

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Alex Prunean | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.07.2026, 14:03 | Modificat la 23.07.2026, 14:24

Un şofer care s-a crezut stăpânul şoselelor la volanul unei super-maşini a rămas fără carnet jumătate de an şi trebuie să plătească o amendă uriaşă. Făcea depăşiri pe linie continuă, pe cel mai periculos drum din Cluj când a fost văzut de poliţişti din elicopter.

Alex Prunean, reporter Observator: Șoferul în vârstă de 50 de ani a aflat la volanul autoturismului în valoare de aproximativ 500.000 euro l-a pus la încercare pe DN1 în apropiere de Huedin. Pentru că nu a avut răbdare să stea în trafic, a depășit de trei ori prin loc nepermis, punându-i la un moment dat în pericol și pe ceilalți șoferi. 

El nu a știut însă că din aer, manevrele imprudente erau văzute de polițiștii de la rutieră aflați într-un elicopter. Aceștia au transmis agenților de la soldatele mașini iar șoferul a fost oprit la intrarea în Huiedin. Pentru cele trei depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu trei amenzi în valoare totală de 3.900 lei, dar a rămas și fără permis de conducere pentru trei luni.

Alex Prunean
Alex Prunean
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