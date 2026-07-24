Incident fără precedent în România în această dimineaţă. O dronă care a pătruns ilegal în spaţiul nostru aerian a fost doborâtă cu o rachetă de un pilot român, deasupra judeţului Buzău, într-o zonă nelocuită. Este pentru prima dată când armata primeşte undă verde să folosească muniţie asupra unei drone. Şi este, de altfel, şi pentru prima dată când un astfel aparat de zbor pătrunde atât de mult pe teritoriul României. A trecut prin patru judeţe şi a fost doborâtă, atenţie, la aproximativ 100 de kilometri de Capitală. Mesajele Ro-Alert au ajuns de altfel până în Ialomiţa. Până să fie doborâtă, drona a stat pe teritoriul nostru aproape o oră şi jumătate.

Drona militară a intrat în spațiul aerian românesc pe la Sulina, a trecut pe deasupra orașelor Brăila și Fetești, după care s-a îndreptat spre Buzău, unde a fost doborâtă în jurul orei 11.00, potrivit MApN.

Așa cum a precizat președintele României, Nicușor Dan, un pilot român aflat la bordul unui avion F-16, care avea deja ordinul și autorizarea de a trage, a atacat drona de sus în jos, într-o zonă nelocuită, astfel încât să nu existe victime sau alte pagube. Aparatul a fost doborât.

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Au fost înregistrate aproximativ 15 apeluri în Buzău, în jur de 50 de mesaje și apeluri, mai ales în Ialomița, precum și două apeluri la 112 în Brăila. Oamenii au cerut informații despre avertizări, iar unii dintre ei au spus că au văzut drona și au auzit-o zburând împreună cu avioanele militare deasupra teritoriului național.

Pentru interceptarea aparatului au fost ridicate de la sol mai multe avioane militare: aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dar și avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Drona a ocolit sistemele radar montate pe teritoriul țării și a ajuns până deasupra județului Buzău, unde a fost doborâtă. Este pentru prima dată când o dronă ajunge atât de adânc în interiorul țării, însă, din fericire, aparatul a fost neutralizat de piloții români.