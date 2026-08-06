Curs BNR, 6 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 6 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape o jumătate de ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5507 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2513 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6221 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1236 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,44 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,3970 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 iunie 2026 şi până în prezent.