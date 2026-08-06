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Curs BNR, 6 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.08.2026, 13:07 | Modificat la 06.08.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 6 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape o jumătate de ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5507 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2513 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6221 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1236 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,44 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,3970 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 iunie 2026 şi până în prezent.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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