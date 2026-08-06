Pe lângă teama de dentist sau de durere, românii amână vizita în cabinet şi din cauza lipsei banilor. Specialişti, însă, vin cu soluţii: din ce în ce mai multe clinici oferă posibilitatea achitării în mai multe rate.

Într-o perioadă în care fiecare cheltuială este atent calculată, mulți pacienţi aleg să amâne vizita în cabinetul stomatologului. Medicii avertizează însă că timpul care trece nu reduce costurile, ci le creşte substanţial.

"Dacă luăm exemplul unei carii simple, care poate fi undeva la 300 de lei o obturaţie de compozit, dacă pacientul amână până ajunge să fie nevoie de un tratament de canal complex, ajunge să coste 1300 de lei, iar dacă ajunge la extracţia dintelui şi trebuie înlocuit cu un implant cu adiţie de os, vorbim de costuri de 3.000 - 4.0000 de lei", a explicat Florin Lupu, medic stomatolog.

Plata în rate la dentist, tot mai căutată

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Tocmai din acest motiv plata în rate este tot mai căutată. Pacienții pot începe intervențiile imediat și achită costurile eșalonat, fără să își dezechilibreze bugetul.

"Pentru o mare parte din pacienţii clinicii, plata în rate reprezintă o soluţie foarte bună pentru că îi ajută să îşi refacă acum dantura şi au ca posibilitate să plătească o rată lunară ulterior. Cele mai solicitate tratamente sunt cele complexe, reabilitările, pentru că în aceste cazuri pacienţii ajung să aibă nevoie de resurse financiare pentru a rezolva într-un timp cât mai scurt lipsa tuturor dinţilor. Aici intervin reabilitări pe implanturi dentare care pot face ca pacientul să îşi refacă întreaga dantură în 24 de ore", a declarat Florin Lupu, medic stomatolog.

Conform medicilor, prevenţia rămâne varianta mai sănătoasă şi...mai puţin costisitoare. "Recomandăm tuturor pacientilor o vizită măcar la şase luni sau la un an, în care în urma unei evaluări simple, printr-un detartraj realizat la timp se pot amâna sau rezolva probleme", a mai adăugat medicul.

Inclusiv faţetele dentare şi aparatele ortodontice pot fi achitate în rate. Potrivit unui studiu recent, 4 din 10 români ajung la stomatolog doar pentru probleme punctuale sau urgenţe iar prevenţia rămâne un comportament de... nişă.