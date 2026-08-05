Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 5 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 5 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 64.007 dolari sau 55.602 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 64.449 dolari sau 55.987 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.902 dolari sau 55.359 euro.