Incertitudine pe Dunăre şi presiune la Cernavodă. Planul de astăzi a eșuat: cele patru barje nu au putut fi scufundate din cauza curenților puternici și a unor încurcături în acte. Ne despart ore de un nou minim istoric al debitului Dunării la intrarea în țară: 1400 de metri cubi pe secundă, mai devreme decât estimau hidrologii. În acest ritm, oprirea Reactorului 2 e inevitabilă. Iar efectele se vor simți în facturi și în viața de zi cu zi a românilor.

Autoritățile au bătut pasul pe loc. Misiunea de scufundare a barjelor a fost amânată de două ori: de la 10:00 la 14:00 iar de la 14:00 mâine. La malul Dunării, incertitudinea a devenit regulă.

"Este trecut de ora 15, muncitorii se chinueisc să încarce cea de a patra barjă, nu au piatră suficientă în urma detonării de luni, aşa că sparg roca la suprafaţă cu ajutorul excavatoarelor", a spus Andreea Filip, reporter Observator.

Planul era cunoscut încă din weekend. Și la fel de clar era că e nevoie de cantități mari de piatră. Astăzi însă, ultima navă era încărcată inclusiv cu pământ. o arată imaginile din dronă. Pământ care va fi spălat imediat după scufundare. Iar problemele nu se opresc aici: curenții sunt foarte puternici, iar fiecare manevră e la risc. Scafandrii ar fi coborât la mare adâncime pentru un alt set de măsurători.

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"Căpitanul împingătorului şi ceilalţi operator vor face totul pentru siguranţa oamenilor. Dacă simţim că există un minim risc, atunci operaţiunea se va anula. Pentru a nu risca nimic, am preferat stabilitate. Acestea să fie ancorate atât în mal, cât şi în ancore", a spus Sorin Rîndaşu, director adjunct Apele Române.

Probleme birocratice și juridice în spatele întârzierilor

Surse Observator spun că întârzierile au avut legătură și cu probleme birocratice. Administrația Fluvială a Dunării de Jos nu ar fi vrut să semneze pentru ancorarea barjelor de copaci, o soluție propusă de Apele Române. În plus, există și o problemă juridică: navele ar fi putut fi cumpărate legal doar dacă erau noi, însă cele folosite pe brațul Bala sunt vechi și uzate. Iar înțelegerea dintre instituții ar fi fost făcută doar verbal, fără un contract semnat.

Ionel Irinel Scrioşteanu, Secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Există posibilitatea să fie o nouă hotărâre a CNSU şi o nouă hotărâre de guvern.

Reporter: Ce bani în plus v-ar trebui?

Ionel Irinel Scrioşteanu: Vom calcula şi vom vedea în funcţie de intervenţiile care vor fi necesare. Este o cursă contracronometru.

Primele două barje trebuie ancorate de mal, ca să nu fie duse de curenți. Celelalte două trebuie lipite la centimetru, fără breșe. Împreună, ar urma să blocheze aproape jumătate din brațul Bala. Un plan complicat, pus însă în practică fără pic de transparență.

Adrian Bîlbă, doctor în științe: Toate să fie (n.r. măsura) completată şi cu alte elemente. Vagoane, autobuze aruncate în aval de aceste şlepuri, care să constituie şi recif artifical, în amonte sau aval, în jurul acestora.

România ar putea pierde 10% din producția de energie

Fără aceste măsuri, Reactorul 2 ar fi fost oprit deja astăzi sau cel târziu mâine. Detonarea stâncii Pârjoaia a cumpărat doar câteva zile. Atât. Săptămâna viitoare, cel mai probabil, Centrala Nucleară de la Cernavodă va fi oprită din cauza secetei. Asta înseamnă minus 10% din producția de energie a României.

"În niciun caz nu spunem că o să aducem mai multă apă, pentru că nimeni nu ia apa de acasă, dar o interdependenţă mult mai puţin evidentă. Adică să putem ţinem nuclearul în funcţiune, să putem avea stocaj mai mult", a spus Cătălin Popescu, președintele Comitetului Național Român al Marilor Baraje.