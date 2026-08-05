Vremea de mâine 6 august. Val de căldură persistent, însă revin furtunile violente
România va traversa o perioadă de vreme extremă, cu un val de căldură intens și persistent, temperaturi care vor urca până la 40-41 de grade și nopți tropicale în numeroase regiuni. Canicula și disconfortul termic accentuat vor fi însoțite, în mai multe zone, de vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină, iar rafalele de vânt pot depăși 80 km/h.
La noapte, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 9...11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 25...26 de grade în Dealurile de Vest și în dealurile Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în majoritatea zonelor.
Vremea de mâine 6 august în ţară
Valul de căldură va fi intens și persistent, în majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40...41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24...25 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală mai ales în vestul, sudul și estul țării. Cerul va fi variabil, însă mai ales după-amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.Spre sfârșitul intervalului în depresiuni izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 6 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 18...21 de grade (noapte tropicală).
Valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului și vijelii (cu viteze de 60...80 km/h), averse (5...10 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp) și descărcări electrice.
- Vremea de mâine 5 august. România intră sub un val de caniculă sufocant, cu maxime de până la 41 de grade
- Vremea de mâine 3 august. Temperaturile ajung la 40°C. Caniculă și nopți tropicale în mai multe regiuni
- Vremea de mâine 2 august. Canicula se intensifică. 40°C în vest și temperaturi aproape de recordurile absolute
În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, maxima zilei va urca la 33 de grade.
Vremea de mâine 6 august la munte
Valul de căldură va persista, însă vremea va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, dar pe arii relativ extinse mai ales după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin înnorări, averse torențiale (în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de 30...50 l/mp) descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 40...60 km/h și izolat de 70....80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). Spre sfârșitul intervalului, pe văile și în depresiunile intramontane izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 6 august pe litoral
Vremea va fi călduroasă în orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade, iar cele minime între 21 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.