Vremea de mâine 6 august. Val de căldură persistent, însă revin furtunile violente

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 6 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 18...21 de grade (noapte tropicală).

Valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului și vijelii (cu viteze de 60...80 km/h), averse (5...10 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp) și descărcări electrice.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, maxima zilei va urca la 33 de grade.