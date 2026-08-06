Tupeu incredibil pe Transfăgărăşan. Un bărbat a fost filmat în timp ce făcea graffiti pe o stâncă.

Complet deranjat că a fost întrerupt în "procesul de creaţie", bărbatul s-a ambiţionat şi nu s-a lăsat până şi-a dus la bun sfârşit "opera": o inimă uriaşă în mijlocul căreia a scris numele iubitei sale. Declaraţia de dragoste a stârnit un val puternic de reacţii pe reţelele de socializare.

Turist: Ţi se pare normal să faci aşa ceva?

Bărbat: Ştii câte sunt aici (n.r. - graffiti)?

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Turist: Nu mă interesează...

Bărbat: Este stâncă.

Turist: Este stâncă, da. Eşti în natură.

După gestul său, individul riscă o amendă. Totul începe cu identificarea bărbatului de către Inspectoratul Poliției Județene Argeș. După acest pas, polițiștii comunică spre Comisariatul Județean Argeș al Gărzii Naționale de Mediu datele bărbatului.

Mai departe, comisarii trebuie să verifice în teren dacă zona respectivă este inclusă într-o arie naturală protejată și dacă toate aceste răspunsuri sunt pozitive, mai departe se poate trece la aplicarea amenzii.