"Operaţiunea Barja", ziua a doua. Misiunea crucială de pe Dunăre prin care se încearcă întârzierea închiderii reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost amânată pentru a doua oară. Cele patru barje care ar fi trebuit să fie scufundate în apele Dunării, după detonarea stâncii de către armată, au fost lăsate în aşteptare din cauza birocraţiei. Operaţiunea extrem de dificilă programată pentru ieri, s-a amânat pentru această dimineaţă, şi apoi încă o dată, pentru această după-amiază.

Este o operațiune complexă, foarte dificilă și periculoasă pentru oamenii care sunt angrenați în această misiune. De altfel, este și unul dintre motivele pentru care autoritățile au tot amânat această operațiue până acum. Condițiile de siguranță pentru oameni.

Problemele care întârzie misiunea de pe Dunăre

Desigur, există și probleme birocratice. Surse Observator susțin că Administrația fluvială a Dunării de Jos nu ar fi vrut să semneze pentru ancorarea barjelor de copaci o soluție propusă de cei de la Apele Române. În plus, ar exista și o problemă juridică.

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Înțelegerea dintre instituții și cei care lucrează aici, oamenii din teren care execută aceste lucrări, ar fi fost făcută fără un contract. Autoritățile au negat timid ieri această variantă.

Operaţiunea, amânată de două ori

Dar, cele patru barje ar trebui să fie scufundate și acest lucru este cert. La un kilometru de gura de intrare în Braţul Bala, pentru că sunt curenți foarte puternici, trebuie să se comporte aceste patru barje scufundate ca un prag de care apa să se lovească și să-și schimbe direcția către Dunăre.

Sunt eforturi pe care autoritățile le fac încă de la începutul acestei săptămâni, astfel încât debitul să crească pentru ca unitatea a 2-a centralei de la Cernavodă să poată funcționa încă preț de doar câteva zile.