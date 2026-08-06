Am trecut de jumătatea anului şi niciun kilometru de autostradă din cei promişi anul trecut nu a fost dat în circulaţie. Avem, în schimb 3 autostrăzi muzeu. Ce înseamnă asta? Ei bine, avem porţiuni întregi finalizate, anunţate cu toată pompa de rigoare, dar care stau neutilizate pentru că nu sunt amenajate descărcările, adică ieşirile de pe ele, acele conexiuni cu drumurile existente deja.

Avem promisiuni însă, alte promisiuni, că în curând vom putea circula pe câţiva kilometri în plus din Autostrada Transilvaniei şi cea a Moldovei.

Sunt pe șantierul segmentului de autostradă Ticven-Curtea de Argeș, partea mult doritei autostrăzi peste Carpați, Pitești-Sibiu. Aici muncitorii tocmai au finalizat de turnat ultimii metri cubi de asfalt. Și așa arată asfaltul pe care vom circula cu toții din această toamnă.

În fața avem tunelurile Alina și Daniela care străbat dealul Mămaia și hai în mașină să testăm asfaltul. Este primul tunel de autostradă construit în țara noastră. Are aproape 1,4 km, cel mai probabil aici viteza limită va fi 80 km/h din motive de siguranță, așa cum se întâmplă și prin alte țări. Au fost instalate luminile, totul arată foarte bine. Miroase a nou, știți vorba aia. Înăuntru sunt instalați senzori de mișcare. Dacă o mașină se oprește, un senzor arată acest lucru într-o cameră de comandă.

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Tunelul este prevăzut și cu camere de supraveghere, practic toate mașinile care intră sunt filmate. Progresul fizic pentru acest lot de autostradă, nu doar pentru tunel, un lot care măsoară 10 km, este de 96%, o veste foarte bună.

Mai urmează montarea unor echipamente de siguranță, apoi marcajele rutiere și se trece la testele de fum și de incendiu, prin care specialiștii vor verifica modul în care se comportă acest tunel în situații de urgență. Dacă toate aceste probe vor fi trecute cu succes, un termen realist pentru deschiderea circulației este în această toamnă, cu multe luni înainte de termenul contractual din februarie-martie 2027.

Ce filmăm aici este partea bună din proiectul autostrăzilor, pentru că sunt și vești mai puțin bune. În același timp, în alte zone ale țării, există autostrăzi muzeu, așa numitele autostrăzi muzeu. Lotul Zimbor-Poarta Sălajului, de pe autostrada Transilvania, tronsonul Adjud-Răcăciuni, de pe A7, și lotul 4 al autostrăzii București A0, sunt finalizate, dar nu pot fi deschise, pentru că lipsesc conexiunile cu celelalte drumuri.

Sunt peste 50 de km de autostrada gata, dar se lucrează în acest moment la capetele de autostradă, la descărcări. Cei de la CNAIR spun că toate aceste tronsoane vor fi date în trafic până la finalul anului, o dată cu finalizarea legăturilor din capetele lor. Admit oficialii că sunt întârzieri provocate de finanțare și de ritmul lucrărilor pe anumite șantiere.

Chiar dacă până acum România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostrada în acest an, autoritățile spun că o țintă realistă este că până la finalului 2026 să fie deschis circulația aproximativ 200 de km de autostradă. Primii ar trebui chiar în această lună, poate la finalul lunii, pe autostrada Transilvania. Iată că am ajuns și la capătul tunelului, 1,4 km, se circulă foarte bine și abia aștept să circulăm cu toții pe acest tronson, începând din această toamnă.