Dan Șucu, despre scandalul ROBOR: Atacurile la adresa băncilor pot scumpi creditele și bloca investițiile

Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, avertizează că acuzațiile apărute în spațiul public la adresa sectorului bancar , în contextul investigației Consiliului Concurenței privind modul de stabilire a ROBOR, alături de inițiativele conexe, riscă să afecteze încrederea în bănci și să aibă consecințe imediate asupra costurilor creditelor și deciziilor de investiții, potrivit Agerpres.

"Trăim cel mai dificil context economic şi geopolitic din ultimii ani. Tocmai de aceea, încrederea în pieţele financiare este esenţială. Mesajele care aruncă suspiciuni asupra sectorului bancar, fără ca vreo încălcare să fi fost dovedită, au efecte imediate: creditele se scumpesc, accesul la finanţare se restrânge, investitorii amână deciziile. Nu ne putem permite acest lucru acum", a declarat Dan Şucu.

Confederaţia Patronală Concordia subliniază că indicele de referinţă ROBOR reprezintă un element fundamental al pieţei monetare, iar sectorul bancar este o infrastructură critică naţională, coloana vertebrală a finanţării economiei româneşti. Într-un moment marcat de deficit bugetar ridicat şi semnale prudente din partea agenţiilor de rating, orice şoc de încredere în sistemul financiar riscă să se transmită rapid, afectând finanţarea statului şi a mediului privat, atractivitatea investiţională şi ritmul de creştere economică.

Concordia solicită autorităţilor să adopte o comunicare responsabilă şi proporţională cu stadiul investigaţiei, în interesul stabilităţii financiare şi al creşterii economice.

"Relaţia dintre inflaţie şi consum devine tot mai vizibilă în datele economice ale României. După o perioadă de creştere susţinută de cererea internă, economia traversează o etapă de ajustare, inevitabilă în contextul dat, dar nu ireversibilă. Viteza şi calitatea redresării vor depinde de modul în care factorii de decizie, publici şi privaţi deopotrivă, vor reuşi să construiască condiţiile pentru reluarea creşterii într-un mod sustenabil", se menţionează în comunicat.

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti şi este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel naţional. Cu o contribuţie de 30% din PIB şi aproape jumătate de milion de angajaţi în peste 4.200 de companii mari şi mici, cu capital românesc şi străin, Confederaţia Patronală Concordia este singura organizaţie din România membră BusinessEurope, Organizaţia Internaţională a Angajatorilor (IOE) şi Business at OECD (BIAC).

