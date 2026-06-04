În ultimii ani, piața rezidențială din România a trecut printr-o transformare importantă. Dacă în trecut criteriile principale de achiziție erau prețul, suprafața și amplasarea, astăzi tot mai mulți cumpărători analizează și calitatea vieții pe care o oferă un proiect rezidențial. Astfel, comunitatea a devenit unul dintre cele mai valoroase active strategice pentru dezvoltatorii imobiliari.

Comunitatea, noul activ strategic în imobiliare. Cum influențează valoarea locuinței experiența de zi cu zi - Profimedia Images

Într-un context în care diferențierea dintre proiecte este din ce în ce mai dificilă, dezvoltările care reușesc să creeze un sentiment autentic de apartenență și să ofere facilități care încurajează interacțiunea dintre locatari sunt cele care câștigă încrederea cumpărătorilor și își mențin atractivitatea pe termen lung.

De la metri pătrați la experiența de locuire

Conceptul de „comunitate rezidențială” nu mai reprezintă doar un element de marketing. Pentru mulți cumpărători, acesta a devenit un criteriu esențial în procesul de selecție a unei locuințe.

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Spațiile verzi, zonele pietonale, locurile de joacă, facilitățile pentru sport și relaxare, dar și evenimentele dedicate rezidenților contribuie la crearea unui mediu în care oamenii nu doar locuiesc, ci își construiesc relații și un stil de viață.

Viitorul pieței rezidențiale se construiește în jurul oamenilor. Acest tip de abordare generează beneficii concrete:

crește gradul de satisfacție al rezidenților;

reduce fluctuația proprietarilor și a chiriașilor;

susține valoarea proprietăților în timp;

contribuie la reputația proiectului și a dezvoltatorului.

Specialiștii din domeniu consideră că proiectele care investesc în dezvoltarea unei comunități solide au șanse mai mari să își păstreze competitivitatea într-o piață tot mai matură.

Atria Urban Resort, un exemplu de dezvoltare orientată către comunitate

Un exemplu relevant pentru această tendință este proiectul rezidențial Atria Urban Resort, unul dintre ansamblurile disponibile pe platforma homeZZ.

Situat în nord-vestul Sectorului 1 al Capitalei, proiectul se întinde pe 9 hectare și a fost conceput încă din faza de planificare ca o comunitate rezidențială integrată, cu accent pe spații deschise, zone verzi și facilități dedicate vieții de cartier.

Gândit ca un resort urban modern, cu doar 25% din teren destinat clădirilor și restul spațiilor deschise cu vegetație bogată, ansamblul include alei pietonale generoase, piscine, spații comune pentru socializare, grădini interioare, locuri de joacă și zone destinate activităților în aer liber. Toate aceste elemente contribuie la crearea unui mediu echilibrat pentru familii, tineri profesioniști sau persoane care lucrează în regim hibrid.

Potrivit dezvoltatorului, o parte importantă din filozofia proiectului este construirea unei comunități active, în care locuitorii să beneficieze nu doar de confortul propriei locuințe, ci și de avantajele unui mediu care facilitează interacțiunea și colaborarea. La Atria Urban Resort nu cumperi doa

r un apartament, ci un ecosistem complet de locuire.

Proiectul include studiouri și apartamente cu 2, 3 și 4 camere, concepute pentru diferite stiluri de viață și etape ale familiei, într-un cadru care pune accent pe spații verzi, zone pietonale, siguranță și interacțiunea dintre locuitori. Pentru tinerii aflați la prima achiziție, apartamentele cu 2 camere oferă un echilibru între accesibilitate și funcționalitate. Familiile în creștere pot opta pentru locuințe cu 3 camere, iar cei care au nevoie de spațiu suplimentar pentru birou, hobby-uri sau familie extinsă pot găsi variante generoase cu 4 camere.

Apartamentele sunt proiectate cu compartimentări eficiente, pentru a oferi cât mai mult spațiu real utilizabil, iar unele dintre ele sunt dotate inclusiv cu grădină privată. Totodată, proiectul pune accent pe construcție solidă, eficiență energetică și materiale durabile. Pentru că este gândit în jurul ideii de calitate a vieții, Atria oferă liniștea unei stațiuni într-un mediu verde și aerisit, în care clădirile sunt proiectate cu distanțe de până la 100 m între ele pentru lumină naturală și intimitate.

Comunitatea influențează și valoarea investiției

În marile piețe imobiliare europene, conceptul de „community-driven real estate” este deja un factor care influențează atât atractivitatea proiectelor, cât și valoarea proprietăților.

Locuințele situate în ansambluri care oferă un nivel ridicat al calității vieții și facilități comunitare și care beneficiază de spații deschise cu o vegetație bogată tind să își păstreze mai bine valoarea în timp și să atragă mai ușor cumpărători sau chiriași.

Pentru investitori, acest lucru se traduce printr-un risc mai redus și printr-un potențial mai bun de valorificare a proprietății pe termen lung.

În același timp, pentru familii, existența unei comunități bine dezvoltate poate însemna acces la un mediu mai sigur pentru copii, oportunități de socializare și un sentiment crescut de apartenență.

Cum alegi un proiect rezidențial orientat către comunitate

Atunci când analizezi o locuință nouă, este recomandat să urmărești câteva aspecte esențiale:

proporția spațiilor verzi și a zonelor comune;

existența facilităților pentru familii și activități recreative;

accesul pietonal și siguranța circulației în interiorul ansamblului;

planurile de dezvoltare pe termen lung ale proiectului;

gradul de ocupare și feedback-ul actualilor rezidenți.

Aceste elemente pot spune la fel de multe despre viitoarea experiență de locuire precum compartimentarea apartamentului sau prețul de achiziție.

Pe homeZZ, cei interesați de locuințe noi pot descoperi o gamă variată de apartamente disponibile în ansambluri rezidențiale din întreaga țară, de la garsoniere și apartamente cu 2 camere, până la locuințe spațioase cu 3 și 4 camere, dedicate familiilor care își doresc confort și acces la facilități moderne.

Cei interesați pot consulta oferta actuală de locuințe disponibile în cadrul proiectului Atria Urban Resort pe homeZZ, precum și alte ansambluri rezidențiale din București și din țară, pentru a identifica soluția potrivită nevoilor și stilului lor de viață.

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