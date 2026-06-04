Se schimbă lucrurile în topul celor mai bogaţi români, după o poveste de succes incredibilă. Este vorba despre Cris Ţurlică, un antreperenor român plecat în America acum 20 de ani şi care la doar 34 de ani şi-a vândut compania pentru 3,6 miliarde de dolari.

Originar din Tulcea, Ţurlică a învăţat limba engleză urmărind desene animate la televizor. A absolvit Universitatea McGill din Montreal, unde a obţinut o diplomă în comerţ. A lucrat pentru un fond de investiţii, dar succesul l-a obţinut după ce s-a mutat în California.

Acolo a creat o aplicaţie de chat şi startup-ul MaintainX, gândit pentru digitalizarea sectorului industrial. Platforma oferă soluţii software pentru optimizarea operaţiunilor din fabrici şi a fost achiziţionată de gigantul Autodesk.

După tranzacţia de 3,6 miliarde de dolari, Chris Ţurlică urcă pe podiumul celor mai bogaţi români, după Ion Stoica şi Matei Zaharia, fiecare cu câte 5 miliarde de dolari.