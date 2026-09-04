Domeniile din România cu cele mai mari şanse de angajare. Ce salarii oferă

Potrivit unei analize a unei platforme de recrutare, cea mai scăzută concurenţă între candidaţi la angajare sunt în domeniile de asigurări, arte şi entertainment, producţie şi industrie alimentară. În retail în schimb, sunt 93 de aplicări pe loc, conform Agerpres.

Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate anul acesta, din ianuarie şi până în septembrie, pe eJobs.ro, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani, explicaţia fiind că a crescut numărul mediu de aplicări/candidat, dar şi că a urcat numărul de candidaţi noi din platformă.

"Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piaţă au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanţi noi, ceea ce a mărit simţitor rata medie de aplicări. Este o evoluţie firească pentru acest context de piaţă, iar pentru candidaţi acest lucru s-a tradus direct într-o competiţie mai mare pentru ocuparea poziţiilor disponibile", spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de a aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidaţi noi cu 12%.

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"Dacă raportăm cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, avem o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziţie din platformă, însă sunt şi domenii cu o competiţie acerbă, în care media depăşeşte 90 de aplicări/job", adaugă Drăghici.

În această categorie se încadrează domeniile care recrutează masiv candidaţi entry level şi care au poziţii deschise la nivel naţional. Retailul este un prim exemplu, cu o medie de 92,3 aplicări/job. Urmează IT/telecom - cu 89,1 aplicări/job, advertising/marketing/PR - cu 79,1 aplicări/job sau farma, cu 69,5 aplicări/job.

În ce domenii concurenţa între candidaţi este mai scăzută

Potrivit analizei, sunt şi sectoare în care concurenţa între candidaţi este mai scăzută şi, prin urmare, şansele de angajare cresc, condiţia fiind să existe compatibilitate reală între competenţele din CV-ul candidatului şi cele cerute în anunţul de angajare.

Este vorba despre arte & entertainment, unde media este de 31,4 aplicări pentru fiecare poziţie postată - o treime din volumul înregistrat în retail, asigurări (34,8 aplicări/job), producţie (42,3 aplicări/job), industria alimentară (49,3 aplicări/job), transport/logistică (49,9 aplicări/job) sau construcţii (50 de aplicări/job).

"Dacă în prima categorie vedem volume uriaşe de aplicări în retail şi IT, unde candidaţii caută fie stabilitate, fie salarii peste medie, aici este interesant să observăm că o bună parte dintre aceste domenii sunt şi cele care apelează la importul de personal din Asia, pentru că nu reuşesc să găsească suficienţi candidaţi în România. Pentru candidaţii din România, chiar şi în contextul economic actual, aceste domenii rămân zone verzi, având în vedere nivelul cel mai scăzut de concurenţă/job. Asta se aplică atât pentru segmentul entry - level, cât şi pentru specialişti", susţine Roxana Drăghici.

O altă explicaţie este legată de faptul că industriile - magnet au joburi pentru un spectru mai larg de competenţe, în timp ce pentru cele mai puţin căutate de candidaţi apar cerinţe tehnice sau de competenţe specifice, chiar şi atunci când este vorba despre poziţii entry level, care nu cer studii superioare.

Care sunt mediile salariale în domeniile cu o concurenţă scăzută

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, mediile salariale nete în industriile cu un nivel mai scăzut de concurenţă sunt de 6.300 de lei pentru arte & entertainment, 5.600 de lei pentru asigurări, 5.250 de lei pentru producţie, 4.500 de lei pentru industria alimentară, 5.000 de lei pentru transport/logistică şi 6.000 de lei pentru construcţii.

În acest moment, 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro şi 8.200 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România şi dedicată candidaţilor care îşi doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin paşii tradiţionali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV. Dintre acestea, puţin peste 1.000 de joburi sunt pentru domeniul medicină/sănătate.

eJobs este o platformă de locuri de muncă din România, cu acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, sunt anunţuri cu salarii afişate, joburi din toate domeniile şi industriile, locuri de muncă remote şi în străinătate.