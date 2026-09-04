Zile libere în 2027. Când pică sărbătorile legale și câte minivacanțe sunt

Anul 2027 vine cu 17 sărbători legale în România, însă nu toate vor însemna zile libere suplimentare pentru angajați. O parte dintre ele pică în weekend. Printre cele mai importante perioade din calendar se numără Paștele, Rusaliile, 1 Mai, Ziua Copilului și minivacanța de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Cei care vor să își planifice din timp concediile pot verifica deja calendarul zilelor libere din 2027. Din cele 17 sărbători legale, 9 pică în timpul săptămânii, iar 8 sunt în weekend.

Zile libere în ianuarie 2027

Anul începe cu o perioadă liberă. 1 ianuarie 2027 pică vineri, iar 2 ianuarie este sâmbătă. Urmează apoi două zile libere legale în timpul săptămânii, pe 6 ianuarie – Boboteaza şi pe 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul.

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Pentru angajații care au program obișnuit de luni până vineri, începutul anului poate permite astfel planificarea unor zile de concediu în jurul acestor date.

Pe 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, este însă mai puțin avantajos: în 2027 pică duminică.

Paștele 2027 aduce o minivacanță de patru zile. Una dintre cele mai importante perioade libere din 2027 va fi cea din jurul Paștelui ortodox.

Vinerea Mare este pe 30 aprilie, iar 1 mai, Ziua Muncii, pică sâmbătă. Paștele ortodox este sărbătorit pe 2 mai, duminică, în timp ce a doua zi de Paște este luni, 3 mai. Astfel, pentru cei care nu lucrează în weekend, perioada poate însemna patru zile consecutive libere, de vineri, 30 aprilie, până luni, 3 mai.

1 Iunie pică marți

O altă zi liberă legală din 2027 este 1 iunie – Ziua Copilului. În 2027, aceasta pică marți, ceea ce poate permite o minivacanță prin folosirea unei singure zile de concediu, în funcție de programul de lucru al fiecărei persoane. În luna iunie sunt două zile libere legale de Rusalii. 20 iunie – prima zi de Rusalii, respectiv 21 iunie – a doua zi de Rusalii, care pică într-o zi de luni.

Pentru angajații care au program de luni până vineri, ziua de luni este cea care adaugă o zi liberă în timpul săptămânii.

Sfântul Andrei și 1 Decembrie, în timpul săptămânii

Finalul lunii noiembrie vine cu o combinație favorabilă pentru planificarea unei minivacanțe. 30 noiembrie 2027, Sfântul Andrei, pică marți, iar 1 decembrie, Ziua Națională a României, pică miercuri. Cele două zile sunt sărbători legale și sunt zile libere pentru angajații cărora li se aplică prevederile Codului muncii privind sărbătorile legale.

Crăciunul 2027 pică în weekend

Pentru Crăciun, calendarul din 2027 nu este la fel de avantajos. 25 decembrie, prima zi de Crăciun, este sâmbătă, iar 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, este duminică. Prin urmare, cele două sărbători legale se suprapun peste weekend pentru cei care au program de lucru de luni până vineri.

Lista completă a zilelor libere din 2027

1 ianuarie - vineri - Anul Nou

2 ianuarie - sâmbătă - A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie - miercuri - Boboteaza

7 ianuarie - joi - Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie - duminică - Ziua Unirii Principatelor Române

30 aprilie - vineri - Vinerea Mare

1 mai - sâmbătă - Ziua Muncii

2 mai - duminică - Prima zi de Paște

3 mai - luni - A doua zi de Paște

1 iunie - marți - Ziua Copilului

20 iunie - duminică - Prima zi de Rusalii

21 iunie - luni - A doua zi de Rusalii

15 august - duminică - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie - marți - Sfântul Andrei

1 decembrie - miercuri - Ziua Națională a României

25 decembrie - sâmbătă - Prima zi de Crăciun

26 decembrie - duminică - A doua zi de Crăciun

Astfel, în 2027 avem 17 sărbători legale, dintre care 9 sunt în zile lucrătoare și 8 în weekend. Faptul că o sărbătoare legală pică sâmbătă sau duminică nu înseamnă automat că angajatul primește o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii.

În 2027, mai multe dintre sărbătorile legale sunt în weekend: 2 ianuarie, 24 ianuarie, 1 mai, 2 mai, 20 iunie, 15 august, 25 decembrie și 26 decembrie. Pentru salariații care lucrează în zilele de sărbătoare legală există însă reguli speciale privind compensarea, în funcție de situația și programul de lucru.

Cele mai avantajoase perioade pentru minivacanțe sunt în jurul Paștelui, al zilei de 1 Iunie și la finalul lunii noiembrie, când sărbătorile legale se leagă de weekend.