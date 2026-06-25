Două cutremure puternice au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt, provocând prăbuşirea unor clădiri şi pagube în capitala Caracas. Aceste cutremure rare, survenite unul după altul, cu magnitudini de moment de 7,2 şi 7,5, produse la mică adâncime, se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit ţara în ultimii peste o sută de ani, relatează The Associated Press şi Reuters.

Două cutremure devastatoare în Venezuela, de 7,2 şi 7,5. "Posibil până la 100.000 de victime" - Profimedia

STARE DE URGENŢĂ ŞI AEROPORT ÎNCHIS

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgenţă după ce ţara a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, unul după altul.

Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că există victime, exprimându-şi condoleanţele faţă de cei care "au suferit, din păcate, pierderea unui membru al familiei". Ea nu a precizat câte persoane ar fi murit, notează CNN.

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Rodríguez a mai anunţat că principalul aeroport al ţării a fost închis după ce a suferit "daune grave", iar transportul cu metroul şi cu trenul a fost suspendat. Au apărut imagini în care se vede cum călătorii se împrăştie pentru a se adăposti în interiorul clădirii terminalului, pe măsură ce acoperişul acestuâeia începea să se prăbuşească.

Rodríguez a îndemnat cetăţenii să plece din clădirile avariate.

Pe fondul temerilor legate de un număr potenţial mare de victime, Rodríguez a făcut apel la medici, asistente medicale şi alţi lucrători din domeniul sănătăţii „să se prezinte la locurile lor de muncă”, potrivit The Guardian.

Preşedinta interimară l-a numit pe generalul Juan Ernesto Sulbarán Quintero, şeful Gărzii Naţionale Bolivariene, responsabil cu coordonarea intervenţiei militare în urma cutremurului.

Rodríguez a declarat că, pe lângă capitala Caracas, regiunile cel mai grav afectate sunt statele Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo şi Falcón.

Un prim cutremur cu magnitudinea de moment estimată la 7,2 a lovit la aproximativ 160 km vest de Caracas, urmat la interval de mai puţin de un minut de un seism cu magnitudinea de 7,5, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Primul s-a produs la adâncimea de 21.9 km, iar cel de-al doilea, mai puternic, a avut o adâncime şi mai mică, de 10 km, potrivit datelor USGS.

Experţii avertizează asupra posibilităţii unor victime numeroase şi a unor distrugeri pe scară largă în ţara sud-americană cu o economie precară. "Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime şi pagube extinse, iar dezastrul va fi probabil unul de amploare", a declarat USGS, estimând iniţial că numărul morţilor se va situa, cel mai probabil, între 10.000 şi 100.000.

Autorităţile nu au furnizat imediat estimări oficiale privind numărul morţilor sau al răniţilor.

CLĂDIRI PRĂBUŞITE

"Avem clădiri şi locuinţe care s-au prăbuşit şi ne ocupăm de situaţie cu toate resursele de care dispunem în materie de securitate şi asistenţă civilă", a declarat ministrul de interne, Diosdado Cabello, la televiziunea de stat. "Pompierii şi poliţia au fost mobilizaţi", a asigurat oficialul.

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Imagini video au surprins echipele de intervenţie urcând printre ruinele unei clădiri prăbuşite din capitală pe măsură ce se lăsa noaptea, precum şi rude îngrijorate care căutau ajutor pentru cei dragi.

Seismele s-au produs la puţin după ora locală 18:00 (joi, 1:00, ora României). Mulţi venezueleni se aflau acasă când s-au produs cutremurele, în timpul unei zile de sărbătoare naţională care marchează o victorie militară din 1821, care a contribuit la asigurarea independenţei ţării faţă de Spania.

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Locuitorii din întreagul Caracas, oraş care a fost lovit de un cutremur mortal cu magnitudinea de 6,3 în 1967, s-au grăbit să evacueze clădirile în timp ce acestea se clătinau.

Pe străzile din Caracas au fost văzute maşini de pompieri, unde unele clădiri au suferit daune semnificative la faţadă.

Un videoclip filmat la Hospital de Clínicas din Caracas arăta un hol întunecat, cu panouri de tavan atârnând de cabluri şi bucăţi de tencuială împrăştiate pe podea.

Alte videoclipuri de pe reţelele sociale păreau să arate pagube semnificative la principalul aeroport al Venezuelei, în timp ce locuitorii au semnalat clădiri prăbuşite în La Guaira, un oraş de coastă situat în apropierea Caracasului.

Adunarea Naţională a anunţat într-un mesaj adresat parlamentarilor că a anulat şedinţa de joi.

Miercuri seara, televiziunea de stat a difuzat, fără întrerupere, spoturi promoţionale pentru propriile emisiuni timp de peste o oră, întrerupându-se doar pentru comentariile lui Cabello, care a sunat în direct.

ALERTĂ DE TSUNAMI RETRASĂ

Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor a emis o alertă de tsunami pentru Puerto Rico şi Insulele Virgine Americane şi Britanice după cutremur şi a precizat că valurile periculoase ar putea afecta, de asemenea, Aruba, Curaçao şi Bonaire. Avertismentul a fost retras aproximativ o oră mai târziu.

Venezuela se află într-o zonă seismică activă, la punctul de întâlnire dintre Placa Caraibelor şi Placa Sud-Americană.

Conform USGS, aproximativ 30.000 de persoane au pierit în urma unui cutremur care a provocat distrugeri pe scară largă în oraşele Mérida şi Caracas, în martie 1812.

Deşi ţara se află în apropierea mai multor falii, poziţia sa la graniţa dintre plăcile sud-americană şi cea din Caraibe face ca cutremurele să fie mult mai rare decât în alte părţi ale Americii Latine. De-a lungul coastei Pacificului - în Mexic şi Chile, de exemplu - cutremurele sunt frecvente, pentru că cele două ţări se află de-a lungul centurii tectonice active din punct de vedere seismic cunoscută sub numele de „Inelul de Foc al Pacificului”, responsabilă pentru 90% din cutremure, potrivit USGS.

"N-AM MAI TRĂIT NICIODATĂ AŞA CEVA"

Oamenii au evacuat miercuri clădirile care se clătinau în Caracas şi au rămas afară, mulţi dintre ei vizibil şocaţi la vederea pereţilor întregi care se prăbuşiseră, lăsând mobilierul la vedere chiar de pe stradă.

Coloane de praf puteau fi observate şi în două cartiere ale capitalei, unde restaurantele şi alte localuri sunt de obicei aglomerate.

Oamenii au rămas pe străzi după apusul soarelui. Unii stăteau pe jos, îmbrăţişându-şi animalele de companie, în timp ce praful se aduna în jurul lor.

"A început uşor, apoi s-a intensificat treptat, iar la final a trebuit să ne părăsim cu toţii casele, să ieşim afară şi să ne adunăm", spune Hector Ricci, un locuitor din Caracas.

"Imediat ce a început, am auzit oameni ţipând", a povestit Astrid Ramirez, o publicistă în vârstă de 41 de ani din vestul oraşului Caracas. „Toată lumea fugea pe scări”, a relatat ea.

"S-a auzit o bubuitură foarte puternică. Au căzut obiecte în casă, inclusiv borcane din frigider. Nu am mai trăit niciodată aşa ceva", povesteşte şi Coro Martinez, în vârstă de 56 de ani, care locuieşte în estul oraşului Caracas.

Maria Romero, o pensionară în vârstă de 80 de ani din sudul oraşului Caracas, a declarat că poliţia a ajutat-o să iasă din casă. „Acest cutremur a fost îngrozitor, chiar mai grav decât cel din 1967”, a spus ea.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că seismul a fost resimţit în mai multe state. Cartierul Altamira din Caracas a înregistrat „situaţii alarmante”, cu case şi clădiri prăbuşite, a spus el, sugerând că există victime în urma cutremurului şi rugând şoferii să acorde prioritate ambulanţelor şi altor vehicule de urgenţă. „Înţelegem că unii oameni pot fi disperaţi, dar acţionăm conform protocoalelor pentru a activa eforturile de ajutor şi salvare, pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie”, a declarat Cabello la televiziunea de stat. „Aveţi mare grijă de copii şi de persoanele în vârstă; sunaţi-vă reciproc şi verificaţi dacă nimeni nu a fost rănit”, i-a sfătuit el pe localnici.

De asemenea, ministrul a îndemnat oamenii să rămână afară, deoarece replici ale cutremurului ar putea deteriora şi mai mult unele structuri.

"Clădirea s-a zguduit cu adevărat dintr-o parte în alta. Ireal. Forţa a fost incredibil de puternică", a spus Roberto Gamas, un locuitor din Caracas. "Mergeam pe jos şi eram aruncaţi dintr-o parte în alta. Tot ce era în apartament a căzut. Ei bine, slavă Domnului că am reuşit să ieşim", a declarat el.

SEISM RESIMŢIT PÂNĂ ÎN COLUMBIA

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că mai multe clădiri s-au prăbuşit în capitală şi a precizat că a ordonat întreruperea alimentării cu gaz. "Anumite structuri au fost avariate şi vrem să evităm orice accident legat de gaz", a scris el pe X. De asemenea, au fost semnalate întreruperi de curent electric în capitală.

Cutremurul a fost resimţit până în Columbia, în capitala Bogotá, deşi aceasta se află la o distanţă de 1000 km în linie dreaptă.

Potrivit Unităţii columbiene de gestionare a riscurilor şi dezastrelor, nu există riscul unui tsunami pe coasta caraibiană a Columbiei. „Caracteristicile acestui eveniment, cu o adâncime redusă şi o magnitudine ridicată, fac ca undele să se propage prin întreaga scoarţă terestră şi, prin urmare, să fie resimţite pe o suprafaţă extinsă a teritoriului columbian”, a explicat Freddy Tovar, coordonatorul Reţelei Seismologice Naţionale din Columbia, citat de AFP.