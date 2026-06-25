HARTĂ. Canicula pune stăpânire pe România: Meteorologii anunţă temperaturi de 35°C în aproape toată ţara

Meteorologii au emis avertizare cod galben, în intervalul 12.00 – 21.00, pentru cea mai mare parte a ţării. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

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Canicula va cuprinde apoi toată ţara şi va urca temperaturile la 39 de grade Celsius luni şi marţi. Iar aerul tropical va rămâne deasupra ţării noastre şi în primele zile din iulie.

De la potop la caniculă în doar câteva zile

Meteorologii ar putea anunţa în weekend cod roşu de căldură extremă! Până atunci, la Timişoara, ploaia a inundat cea mai nouă maternitate din oraş, iar la Craiova, apele au ajuns până la geamurile maşinilor.

La Craiova a plouat în 50 de minute cât pentru o lună şi jumătate: s-au adunat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Potopul de cod roşu a adus haos în oraş. Mai multe maşini au rămas blocate pe străzile inundate. Un autocar care îi ducea acasă pe angajaţii unei fabrici s-a oprit după ce i-a intrat apă în motor. Oamenii au aşteptat peste două ore până să îşi continue drumul.

Furtuna a adus necazuri mari la Timişoara. Noua maternitate, care a costat 20 de milioane de euro, s-a inundat. Apa a ajuns în saloanele gravidelor. După potop, de azi vin călduri insuportabile.