Biologii de la muzeul Antipa intervin în dilema verii: mai mergem sau nu în Grecia, după ce un peşte cu muşcătură periculoasă a fost văzut în apropierea insulelor? Specialiştii avertizează că peştele-iepure atacă fulgerător dacă te apropii de el. Anunţul vine după ce o femeie a fost muşcată şi a ajuns în stare gravă la spital.

Biologii de la Antipa vin cu explicaţii după vâlva stârnită de discuţiile despre acest peşte care are maxilarul terminat cu patru incisivi foarte ascuţiţi. Cu ei se pot tăia ambalaje metalice, plase de pescuit şi se pot provoca răni serioase. Recent, o femeie în vârstă a fost atacată de peştele-iepure în dreptul unei plaje aflate la 30 de kilometri de Atena.

"Femeia nu a înțeles ce s-a întâmplat şi a ieșit din mare zvârcolindu-se de durere. Totul s-a întâmplat în timp ce pensionarii făceau baie, iar un pește-cap-de-iepure s-a apropiat brusc de femeie. Peștele agresiv a mușcat-o cu putere. Victima a fost transferată imediat pentru prim-ajutor, iar medicii i-au pus mai multe copci pentru că avea o rană foarte adâncă", transmite Efthymis Kontos, jurnalist Mega TV.

Biologii îi sfătuiesc pe turişti să nu se apropie de peşte

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Biologii de la muzeul Grigore Antipa îi sfătuiesc pe turiştii care merg în Grecia să fie prudenţi.

"Dacă nu eşti atent, se poate întâmpla să fii muşcat de un peşte-iepure. Dacă vedem aşa ceva ne îndepărtăm de el, nu încercăm să punem mâna, să ne jucăm cu el, să întindem degetul, chestii de genul acesta care invită o muşcătură", a explicat Alexandru Iftime, biolog muzeograf.

Ce trebuie făcut în cazul unei muşcături

Până să ceară ajutor medical, cei care sunt atacaţi de peştele-iepure sunt sfătuiţi să spele rana cu apă dulce şi să aplice o compresă.

"Dacă te muşcă unul, îţi retează degetul complet!", a declarat un pescar.

În ultimele zile, zeci de peşti-iepure au fost filmaţi aproape de pe plajele din Rodos, Creta, Zakinthos şi Lefkada, iar un clip a fost postat pe un forum pentru turişti români. Pescarii greci au două motive să îi declare război: nu poate fi mâncat - conţine o toxină care poate fi mortală - şi este un prădător de temut.

Guvernul de la Atena vrea să plătească pescarii care îl scot din mare

"A mâncat toţi peştii şi a tăiat cu dinţii plasa. Priviţi pagubele, plasa este bună de aruncat!", a spus Alexis Charlambakis, pescar.

Originar din regiunea Indo-Pacifică, peştele-iepure a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez şi s-a înmulţit excesiv în jurul insulelor greceşti. Guvernul de la Atena este gata să plătească pescari care scot din mare cât mai mulţi peşti toxici.