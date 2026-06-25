250 de ani de la independența SUA, marcați la București. Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, prezenţi la Ambasada SUA

Sub steagul Statelor Unite, disputele politice au trecut în plan secund. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul demis - Ilie Bolojan - s-au întâlnit pe aceeaşi scenă la recepţia oferită de Ambasada americană la Bucureşti cu prilejul Zilei Independenţei Statelor Unite. Mesajele celor doi lideri au avut, de data aceasta, un numitor comun: încrederea în parteneriatul cu Statele Unite.

Recepția organizată cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite i-a adus împreună pe președintele României și pe premierul demis, într-un moment în care scena politică internă este marcată de negocieri și tensiuni. Pentru câteva ore, mesajele au fost despre parteneriat, securitate și cooperare.

"România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației", a spus Nicuşor Dan.

Șeful statului a subliniat rolul esențial al Statelor Unite în sistemul de alianțe care garantează securitatea și prosperitatea României.

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"Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început și nu a fost niciodată parcursă în solitudine. Astăzi, Statele Unite dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea", a declarat Nicuşor Dan.

La rândul său, liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a evidențiat contribuția companiilor americane la dezvoltarea economiei românești și a mulțumit militarilor americani prezenți în țara noastră.

"Se cuvine să mulțumesc companiilor americane care au investit în România. Aceste investiții înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie și oportunități, dar și promovarea țării noastre în Statele Unite", a declarat Ilie Bolojan.

Discursurile au fost deschise de noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, care a vorbit despre valorile comune ale celor două state.

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România: "Românii cunosc valoarea libertății și prețul comunismului. Știți că democrația nu este un lucru de la sine înțeles. Aceasta trebuie reînnoită, transmisă mai departe și apărată. Națiunea noastră este mândră să facă acest lucru în parteneriat cu dumneavoastră".

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator, diplomatul american a transmis că actualele tensiuni politice nu afectează relația dintre România și Statele Unite.

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România: "Avem deplină încredere în instituțiile politice din România că vor rezolva această situație"

Oficialul american a remarcat și potențialul strategic și energetic al României.

"Ceea ce m-a impresionat este potențialul incredibil al acestei țări. Se află într-o poziție strategică. Aveți potențialul de a schimba radical situația în ceea ce privește producția de energie în Europa", a spus ambasadorul.

Printre invitații prezenți la recepție s-au numărat și Ciprian Ciucu, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Ilie Bolojan, precum și liderul AUR, George Simion.

În același timp, peste Ocean, Donald Trump a participat la un eveniment dedicat aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, continuând seria manifestărilor organizate cu această ocazie.