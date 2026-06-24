Politician rus, condamnat la închisoare după două mesaje pe Telegram în care susţinea armistiţiul cu Ucraina

Politicianul rus Maxim Kruglov, vicepreşedintele partidului liberal Iabloko şi susţinător al unui armistiţiu cu Ucraina, a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru presupusa răspândire de informaţii false despre armata rusă. Sentinţa vine cu mai puţin de trei luni înaintea alegerilor parlamentare din Rusia şi are la bază două mesaje publicate pe Telegram în 2022, anul invaziei ruse în Ucraina.

Maxim Kruglov, fost deputat în legislativul Moscovei, fusese arestat în octombrie anul trecut pentru două mesaje pe Telegram din 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

El a declarat la începutul procesului că se consideră nevinovat și crede că războiul din Ucraina este o tragedie care trebuie să înceteze cât mai curând posibil, potrivit Agerpres.

Unul dintre cele două mesaje incriminate menționa date ale ONU despre numărul de morți în conflict, iar celălalt despre evenimentele de la Bucea, orașul de la nord de Kiev unde - conform acuzațiilor aduse de ucraineni și occidentali - forțele ruse au masacrat civili în martie 2022. Moscova susține că crimele au fost înscenate pentru discreditarea armatei.

Articolul continuă după reclamă

Iabloko, unul din cele mai importante grupuri liberale din primii ani după destrămarea Uniunii Sovietice, mai deține în prezent doar câteva locuri în parlamente regionale din Rusia și nu mai are niciun deputat în Duma de Stat, camera inferioară a legislativului Federației Ruse.

Prin prezentarea de candidați în alegeri, partidul are însă o platformă pentru difuzarea de mesaje pacifiste, menționează Reuters.

Următoarele alegeri parlamentare din Rusia sunt programate în septembrie.