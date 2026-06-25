Momentul în care un bărbat din Vaslui fuge de poliţie şi se izbeşte cu maşina de un sens giratoriu

Urmărire ca în filme pe străzile din Vaslui, după ce un bărbat fără permis a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Cursa s-a încheiat după ce maşina s-a izbit deun sens giratoriu.

Un bărbat a pus pe jar poliţiştii din Vaslui. Agenţii au încercat să-l oprească în trafic, pentru că circula cu luminile de întâlnire stinse, însă, acesta nu s-a conformat.

Bărbatul a pornit într-o cursă nebună prin oraş, cu maşina de poliţie pe urmele lui. Goana s-a încheiat când a pierdut controlul volanului, a ajuns pe spaţiul verde al unui sens giratoriu şi a intrat într-o autoutilitară staţionată.

Agenţii i-au imobilizat pe el, dar şi pe ceilalţi doi pasageri aflaţi în autoturism. Aceştia au aflat că individul care s-a urcat la volan nici măcar nu avea permis de conducere şi au deschis un dosar penal.