În Olanda există un sătuc, cu doar 2.800 de locuitori, în car haosul și zgomotul traficului pur și simplu nu există. În Giethoorn nu există drumuri, iar localnicii şi turiştii se deplasează pe canale sau pe cele peste 170 de poduri de lemn ale sale.

Satul cu 2.800 de locuitori, fără drumuri şi maşini, care atrage 1 milion de turişti anual - Shutterstock

Situat în provincia Overijssel, în nord-estul Olandei, Giethoorn se află la aproximativ 120 de kilometri de Amsterdam, în Parcul Național De Weerribben-Wieden.

De ce nu sunt drumuri în satul Giethoorn

Ceea ce diferențiază cu adevărat Giethoorn este dispunerea sa neobișnuită. Pur și simplu nu veți găsi niciun drum obișnuit în centrul istoric, scrie Times of India. În schimb, o rețea extinsă de canale leagă casele, grădinile, restaurantele și atracțiile locale. Pentru a merge pe jos, traversezi peste 170 de poduri din lemn care leagă insulele minuscule. Pe aceste insule sunt construite casele satului. Acest peisaj unic a fost modelat cu secole în urmă de extracția turbei. Pe măsură ce localnicii o transportau cu bărci, au început să se formeze lacuri și canale. În prezent, aici locuiesc doar 2.800 de localnici, dar aceștia primesc aproape un milion de vizitatori în fiecare an.

Articolul continuă după reclamă

Fără îndoială, cel mai bun mod de a admira Giethoorn este de pe apă. Închirierea unei bărcuțe electrice este una dintre activitățile preferate ale vizitatorilor. Aceste bărcuțe alunecă pe căile navigabile, trecând pe lângă ferme vechi și impunătoare. Trec pe lângă grădini pline de viață și sălcii plângătoare ale căror ramuri se oglindesc în apa limpede. Deoarece marea majoritate a bărcilor de închiriat sunt electrice, locul rămâne extrem de liniștit și ecologic.

Există şi numeroase croaziere pe canale. Acestea sunt o modalitate plăcută de a admira peisajele, în timp ce aflați despre istoria locală. Pentru călătorii mai activi, se pot închiria un caiac, o canoe sau o placă de stand-up paddle.

Ce atracții sunt în zonă

Pasionații de observarea păsărilor pot descoperi adesea aici specii rare. Iubitorii naturii se pot bucura de kilometri de trasee de drumeție și ciclism, minunat de liniștite. Acest peisaj mai vast este un avantaj imens pentru cei care vor o latură liniștită a Olandei, departe de marile orașe și de aglomerația turistică.

Majoritatea vizitatorilor străini își încep călătoria în Amsterdam. Pentru a ajunge de acolo la Giethoorn este destul de simplu. Traseul clasic este să urci într-un tren spre Steenwijk, cea mai apropiată gară, apoi un autobuz rapid direct până în sat. În total, durata călătoriei este de aproximativ două ore și jumătate. Dacă aveți mașină, puteți ajunge din Amsterdam în aproximativ 90 de minute.

Accesul autovehiculelor este strict interzis în centrul istoric. Va trebui să lăsați mașina într-una dintre parcările de la periferia satului, apoi veți continua pe jos sau cu barca. Numeroase agenții de turism organizează excursii de o zi direct din Amsterdam. Acestea se ocupă de obicei de transport și includ și o croazieră pe canale.