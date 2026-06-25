Adio amendă pentru permisul uitat acasă. Şoferii nu vor mai putea fi sancţionaţi

Șoferii care își uită acasă permisul de conducere sau talonul ar putea scăpa în scurt timp de grija amenzilor. Senatul a aprobat o inițiativă legislativă care să le permită polițiștilor să verifice digital valabilitatea documentelor, iar dacă ele sunt valabile, șoferul să nu mai fie sancționat.

O inițiativă legislativă a fost adoptată zilele acestea de Senat şi prevede eliminarea sancțiunii ce este aplicată în prezent șoferilor care nu au asupra lor permisul de conducere sau talonul masinii, atât timp cât documentele pot fi verificate electronic de către polițiști.

Proiectul legislativ a fost depus în luna aprilie și propune modificarea și completarea Codului Rutier. Iniţiatorii susţin că ţara noastră are deja baze de date digitale care permit verificarea șoferilor și a vehiculelor, astfel politiştii pot afla rapid dacă permisul este valabil sau maşina înmatriculată.

Bineînțeles, iniţiativa legislativă nu-i scapă pe şoferi de obligațiile pe care le au. Cei care se urcă la volan fără sa aibă permis valabil sau autoturismul nu este înmatriculat riscă în continuare să fie sancționati. Modificarea se referă strict la situațiile în care actele există şi sunt valabile, dar şoferii nu le au fizic la ei.

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Ca să devină lege, proiectul trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților, care este for decizional. Apoi, intră în vigoare după ce este promulgat de către președinte.