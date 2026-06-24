O româncă de 40 de ani, plecată la muncă în Germania, a fost ucisă într-un atac brutal, produs în zona de cazare a muncitorilor, de la o fermă de sparanghel din Nettetal-Kaldenkirchen. Femeia, din localitatea Trei Sate, judeţul Mureş, era mamă a doi copii. Soţul ei, în vârstă de 44 de ani, a fost grav rănit. Principalul suspect este şi el român, în vârstă de 25 de ani, din Călimăneşti.

Cum s-a produs crima din Germania. Românca ucisă la o fermă de sparanghel era mamă a doi copii - Facebook

Tragedia s-a produs luni dimineaţă, 22 iunie 2026, înainte ca muncitorii sezonieri să înceapă lucrul. Potrivit presei germane, conflictul a izbucnit în zona de cazare a angajaţilor de la o fermă agricolă din Nettetal-Kaldenkirchen, în landul Renania de Nord-Westfalia. O ceartă între trei români ar fi degenerat rapid, iar tânărul de 25 de ani ar fi scos un cuţit şi i-ar fi atacat pe femeia de 40 de ani şi pe soţul acesteia.

Alarma a fost dată în jurul orei 7:20. La faţa locului au fost trimise echipaje de poliţie, ambulanţe şi un elicopter medical. Femeia a suferit răni grave prin înjunghiere şi a fost transportată de urgenţă la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Românca a murit la scurt timp după internare. Soţul victimei, în vârstă de 44 de ani, a fost şi el rănit în atac. Bărbatul a ajuns la spital cu mai multe plăgi tăiate şi a fost operat. Potrivit informaţiilor transmise de presa germană, viaţa lui nu ar mai fi în pericol, însă acesta rămâne sub supravegherea medicilor.

Victima era din localitatea Trei Sate, judeţul Mureş, şi plecase în Germania alături de soţul ei, la muncă. Acasă, femeia şi soţul ei au doi copii, de 12 şi 20 de ani. În comunitatea din care provin, vestea morţii femeii a căzut ca un şoc.

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Criminalul, un tânăr de 25 de ani

Principalul suspect este un tânăr român de 25 de ani, din localitatea Călimăneşti. Acesta a fost prins la scurt timp după atac. Potrivit WDR, martorii l-au ţinut pe loc până la sosirea poliţiştilor. Ulterior, tânărul a fost dus în faţa judecătorului, iar instanţa a dispus arestarea preventivă, la solicitarea procurorilor, în dosarul deschis după moartea femeii.

Anchetatorii germani încearcă acum să stabilească de la ce a pornit conflictul şi dacă disputa a avut legătură cu munca la fermă sau cu o neînţelegere personală. Mai mulţi muncitori au fost audiaţi pentru a reconstitui ultimele momente dinaintea atacului.

Înainte de crimă, pe contul atribuit suspectului ar fi apărut un mesaj suspect: "Toată lumea ştie ce face, ştie de ce face acel lucru, cum îl face şi ştie, de asemenea, ce poate pierde din această cauză". Anchetatorii urmează să stabilească dacă postarea are vreo legătură cu atacul.