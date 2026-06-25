Din 1 iulie, un an de vechime în muncă va costa cu 800 de lei mai mult. Câţi ani se pot "cumpăra"

Un an de vechime pentru pensie va costa cu 800 de lei mai mult de la 1 iulie. Aşa că cei care au nevoie să își "cumpere" ani de vechime mai au doar câteva zile să o facă mai ieftin. Există însă şi limite. Nu oricine poate cumpăra şi nu oricât.

Pe măsură ce se apropie de momentul pensionării, mulţi își verifică vechimea în muncă, iar unii dintre ei realizează că au ani lipsă în contribuţii.

Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la șase ani de vechime. Numai că această oportunitate va veni de la 1 iulie cu un preț mai mare, după majorarea salariului minim de la 4.050, la 4.325 lei.

Acum, 1 an de vechime costă 12.150 de lei. De la 1 iulie, va ajunge la aproape 13.000 de lei. "Este avantajos pentru persoanele care nu au cei 15 ani minim contribuiţi şi pentru persoanele care doresc să-şi întregească stagiul de cotizare. Perioada pe care persoana doreşte să o cumpere nu trebuie să o cumuleze cu altă perioadă din spate. Spre exemplu: să nu fie la facultate, să nu fi fost în armată, să nu fi avut contract în ţară, sau în oricare alt stat cu care România are acord", a explicat Ionela Popescu, şef serviciu contribuţii.

Articolul continuă după reclamă

Dacă nu îndeplineşti stagiul minim de vechime, de 15 ani, statul nu îţi recunoaşte dreptul la o pensie de stat. Rămâi, astfel, doar cu opțiunea unor ajutoare sociale, de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei doi ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. În 15 ani, cât este speranța medie de viață după pensionare în România, asta înseamnă 72.000 de lei. Dacă devine pensionar, în schimb, va încasa pensia minimă, de 1.281 de lei lunar.

Din 2020 şi până în prezent, aproximativ 6.500 de persoane şi-au suplimentat anii de vechime. Vechimea se poate cumpăra numai în situaţia pensionării la limita de vârstă. Măsura nu se aplică şi în cazul pensionării anticipate.