Cu toată strategia de reducere a consumului energetic si cu toate eforturile din ultimele săptămâni, suntem foarte aproape de un punct critic. Reactorul doi de la Cernavodă a intrat în procedura de oprire controală. Ceea ce înseamnă că vom pierde 20% din producția totală de electricitate a țării! Asta înseamnă un deficit major care trebuie acoperit urgent din alte surse, care sunt mult mai scumpe sau din importuri.

În ultima perioadă, s-a vorbit intens despre Bulgaria ca principală sursă de import, însă experţii în energie nu sunt de părere că vecinii de la sud reprezintă neapărat o soluţie salvatoare. Diferenţa dintre noi şi bulgari este că ei au investit mai mult în capacităţile de stocare a energiei verde şi astfel pot exporta.

"Bulgaria nu este neapărat soluţia salvatoare, ei doar beneficiază de un excedent de capacitate comparativ cu noi şi de o capacitate mai mare instalată în baterii care reuşeşte să mute acea curbă de producţie a soarelui câteva ore mai târziu, spre seară, când bateriile injeacteză în sistem. Noi nu avem calităţi de stocare comparabile şi avem mai multe investiţii în capacităţi de producţie care ori au întârziat, ori nu au fost nu au implementate.

În momentul de faţă, cel mai mult ajută să ai o baterie. Şi prosumatorii produc la acele ore când soarele e sus. Cu cât reuşim să mutăm acea curbă de producţie mai mult către seară, cu atât beneficiem mai mult", a declarat Mihnea Cătuți, expert în energie.