Bancnota de 2.000 de lei emisă înaintea eclipsei totale de Soare din 1999 a redevenit căutată în 2026, cu doar o zi înaintea unui nou fenomen astronomic vizibil și din România. Cei care mai au prin sertare celebra bancnotă din polimer pot găsi online oferte de la câteva zeci de lei până la câteva mii.

Cu cât se vinde astăzi o bancnotă de 2.000 de lei vechi, de la eclipsa de soare din 1999 - Shutterstock

În cazul exemplarelor obișnuite, bine păstrate, prețurile din ofertele analizate pornesc de la aproximativ 16-30 de lei. Bancnotele necirculate, păstrate în pliantul original sau provenite din seria 001A pot fi listate la valori mai mari. Pe de altă parte, există și proprietari care cer 600, 1.000, 2.500 sau chiar 3.000 de lei pentru un singur exemplar.

Cât costă în 2026 o bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999

O bancnotă obișnuită de 2.000 de lei din 1999 nu valorează automat sute sau mii de lei. Pe site-urile de vânzări, un exemplar necirculat este listat la aproximativ 30 de lei, iar o variantă păstrată în pliantul de prezentare BNR apare la aproximativ 49 de lei.

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Pe platformele pentru colecționari apar valori similare. O bancnotă împreună cu pliantul BNR este oferită în jurul sumei de 50 de lei, în timp ce unele exemplare din seria 001A sunt listate la aproximativ 58-70 de lei.

Există și oferte pentru aproximativ 16-34 de lei, inclusiv exemplare din seria 001A.

Prețul depinde în principal de starea bancnotei, serie, numărul de serie, existența pliantului original și de eventualitatea ca mai multe bancnote să aibă numere consecutive.

Cât valorează bancnota 001A de 2.000 de lei

Seria 001A atrage o atenție mai mare din partea colecționarilor, mai ales atunci când bancnotele sunt necirculate sau au numere consecutive. Două bancnote 001A necirculate și cu numere consecutive sunt oferite, în unele anunțuri, la aproximativ 95 de lei.

Pentru șapte bancnote consecutive din seria 001A, păstrate în pliante și descrise drept impecabile, există o ofertă de aproximativ 1.100 de lei pentru întregul lot.

Acest lucru nu înseamnă însă că orice bancnotă pe care apare seria 001A are automat o valoare mare. Starea de conservare și numărul de serie pot conta foarte mult.

De ce apar anunțuri cu 3.000 de lei pentru bancnota cu eclipsa

Pe platformele de anunțuri există și prețuri spectaculoase. În 2026 pot fi găsite bancnote de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999 pentru care proprietarii cer 600, 1.000, 1.500, 2.500 sau chiar 3.000 de lei. Un exemplar prezentat drept serie 001A este oferit într-un alt anunț cu aproximativ 200 de lei.

Aceste sume trebuie însă interpretate cu prudență. Prețul dintr-un anunț reprezintă suma cerută de vânzător, nu dovada că bancnota s-a și vândut la acel preț. Astfel, simplul fapt că există online o ofertă de 3.000 de lei nu înseamnă că fiecare bancnotă de 2.000 de lei din 1999 poate fi vândută cu această sumă.

Un lot de 2.000 de bancnote este scos la vânzare cu 15.000 de lei

Unul dintre cele mai mari loturi identificate în ofertele online cuprinde nu mai puțin de 2.000 de bancnote de 2.000 de lei din 1999, prezentate drept necirculate. Vânzătorul cere 15.000 de lei pentru întregul lot.

În același anunț, prețul pe bucată scade în funcție de cantitatea cumpărată: aproximativ 20 de lei pentru minimum 50 de exemplare, 19 lei pentru minimum 100, 17 lei pentru 500 și aproximativ 15 lei pe bucată în cazul achiziției a 1.000 de bancnote.

Acest exemplu arată cât de mult poate varia valoarea în funcție de cantitate și de modul în care sunt comercializate exemplarele.

Când a fost emisă bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa

Banca Națională a României a emis bancnota la 2 august 1999, cu doar câteva zile înaintea eclipsei totale de Soare din 11 august. BNR o include în seria sa de emisiuni retrase din circulație și precizează că bancnota de 2.000 de lei a fost prima emisiune românească realizată din polimer.

Bancnota avea valoarea nominală de 2.000 de lei vechi și a rămas în circulație până la 30 noiembrie 2004. În prezent, interesul pentru ea este unul de colecție, nu de utilizare ca mijloc de plată.

Designul a fost legat direct de eclipsa totală de Soare din 1999, unul dintre cele mai importante evenimente astronomice observate în România în ultimele decenii.

De ce a fost atât de importantă eclipsa din 1999 pentru România

Eclipsa totală din 11 august 1999 a rămas unul dintre cele mai mediatizate fenomene astronomice din România.

Țara noastră s-a aflat pe traseul totalității, iar zona Râmnicu Vâlcea a devenit unul dintre punctele centrale ale observațiilor internaționale. Arhiva NASA dedicată eclipselor păstrează documentația și materialele privind fenomenul din 1999, precum și rolul României pe traseul eclipsei.

Fenomenul a rămas în memoria colectivă inclusiv prin bancnota specială de 2.000 de lei emisă înainte de eclipsă.

O nouă eclipsă de Soare are loc pe 12 august 2026

Interesul pentru bancnota din 1999 revine tocmai în momentul în care Europa se pregătește pentru o nouă eclipsă totală de Soare.

Pe 12 august 2026, banda de totalitate va traversa Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o mică parte din nord-estul Portugaliei. În restul unei mari părți a Europei, fenomenul va fi vizibil doar ca eclipsă parțială.

În timpul totalității, Luna acoperă complet discul solar, iar coroana Soarelui devine vizibilă. ESA descrie evenimentul din 2026 drept una dintre cele trei eclipse importante care vor putea fi observate în Europa între 2026 și 2028.

De unde se vede eclipsa din România

În România, eclipsa din 12 august 2026 va putea fi observată doar parțial și numai din anumite zone ale țării. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” arată că fenomenul începe în jurul orei 20:20 și are loc foarte aproape de apus. Cea mai mare acoperire a discului solar se va înregistra în nord-vestul României.

La Carei, acoperirea maximă ajunge la 34,2%, la Salonta la 33,3%, iar la Oradea la 33,2%. La Satu Mare este estimată la 32,1%, iar la Arad la 31,1%.

La Timișoara, Soarele va fi acoperit în proporție de 28,5%, la Baia Mare în proporție de 25,9%, iar la Sighetu Marmației în proporție de 25,4%.

În sudul și estul țării, fenomenul va fi mult mai slab. La Turnu Măgurele, de exemplu, acoperirea maximă este de numai 0,6%, iar la Câmpina de 1,3%.

Pentru că eclipsa are loc aproape de apus, cei care vor să o observe au nevoie de un orizont vestic cât mai liber.

La ce oră este eclipsa de Soare din 12 august 2026

Ora exactă pentru eclipa din 12 august 2026 diferă de la un oraș la altul.

La Carei, eclipsa începe la 20:21, iar maximul este estimat pentru 20:45. La Oradea, fenomenul începe la 20:22 și atinge maximul tot la 20:45. La Timișoara, eclipsa începe la 20:24, iar punctul maxim este la 20:45.

Soarele va apune chiar în timpul fenomenului în toate localitățile din România din care eclipsa este vizibilă.

Cum trebuie privită eclipsa în siguranță

Observatorul Astronomic recomandă ochelari de eclipsă certificați sau filtre solare speciale. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă, iar eclipsa nu trebuie privită direct cu ochiul liber.

Pentru telescoape sau lunete trebuie folosite filtre concepute special pentru observații solare. Observarea Soarelui printr-un instrument optic fără un filtru adecvat poate provoca leziuni grave ale ochilor.

Și ESA avertizează că Soarele nu trebuie privit direct în timpul unei eclipse parțiale fără protecție specială.

O variantă sigură este metoda proiecției, prin care imaginea Soarelui este proiectată pe o suprafață albă, fără ca observatorul să privească direct discul solar.

Când va fi următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România după fenomenul din 12 august 2026 va avea loc pe 2 august 2027, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

La nivel european, eclipsa din 2 august 2027 va fi totală în zone din Spania, nordul Africii și Orientul Mijlociu, iar pe 26 ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară vizibilă inclusiv din Portugalia și Spania.