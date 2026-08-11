În Bucureşti, un tată a fost filmat pe Calea Victoriei în timp ce îşi ghida fiica aflată într-o maşină electrică de jucărie, direct pe carosabil, printre maşini. Iar lângă Capitală, 10 copiii au fost înghesuiţi într-o maşină de către angajata unui after-school.

Polițiștii din București s-au autosesizat, după ce au apărut imagini cu un bărbat care plimbă o fetiță într-o mașină electrică de jucărie, direct pe carosabil printre mașini.

Scenele au fost surprinse pe calea Victoriei, una dintre cele mai circulate artere din capitală.Și în imagini se observă cum fetița se află într-o mașină electrică de jucărie, iar din spate este ghidat de către un bărbat care taie calea unui autoturism și merge în fața mașinilor parcate, mașinilor oprite la semafor.

Ulterior traversează intersecția și continuă drumul tot pe șosea. Polițiștii îl caută acum pe acest bărbat și riscă o amendă de până la 650 de lei.

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Scene șocante au fost filmate și în Ilfov, acolo unde 10 copii au fost înghesuiți într-un autoturism de către angajata unui after school, iar ca să încapă toți în acea mașină, pe unii dintre ei i-a pus în porbagaj. Femeia a fost identificată de către polițiști și a fost amendată.