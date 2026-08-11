E vară, dar parcă lipseşte ceva. Nu mai e stare de vacanţă, ci mai degrabă o tensiune continuă. Tot mai mulţi oameni spun că vara asta nu se simte la fel ca altele, posibil să fie chiar una dintre cele mai apăsătoare. Stresul financiar, contextul global, fenomenele meteo tot mai îngrijorătoare şi situaţia actuală a ţării, atât politică, cât şi economică, au efecte profunde asupra noastră. Puţini şi-au permis un concediu, iar până şi ieşirile în oraş sunt atent calculate. Printre cei mai afectaţi sunt tinerii: sociologii vorbesc despre cea mai anxioasă generaţie din istorie.

Vara ar trebui să însemne vacanță, relaxare și timp liber. Dar pentru tot mai mulți români, anul acesta vine cu mai puțin chef și mai multe griji. În spatele reacțiilor și ironiilor de pe TikTok se ascunde însă o stare apăsătoare şi un rezultat al unor luni de stres prelungit.

"Am muncit mai mult, comparativ cu alţi ani. În anii precedenţi, mă distram mai mult. A fost mai chill, ce aveam nevoie", spune o tânără.

Femeie: Este mai tristă.

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Reporter: Simţiţi preesiuni mai multe decât în alţi ani?

Femeie: Evident, din toate punctele de vedere. Astea sunt vremurile.

Grijile financiare se adună și ajung să ne schimbe felul în care ne bucurăm de viață: film acasă în loc de cinema, videocall în locul întâlnirilor cu prietenii și escapade aproape de casă în locul vacanțelor în străinătate.

"Îţi faci nişte griji care nu sunt specifice verii. Am renunţat la multe până acum, probabil totul vine de la partea financiară. Toată lumea se plânge de acelaşi lucru. Banii sunt aceiaşi sau chiar mai puţini. Da, merg în vacanţă, dar am tăiat din perioadă", e de părere o femeie.

"Un indicator foarte important care vorbeşte despre nivelul de trai este dacă își pot permite o vacanță de o saptămână pe an, pe care să și-o plătească singuri. Iar aici, 7 din 10 români nu pot face lucrul acesta", a explicat Mihai Petre, sociolog.

Dacă în alți ani întrebarea pe care eram obișnuiți să o auzim era: "Unde plecăm?", astăzi, pentru tot mai mulți români pare să fie mai degrabă altă: "Ne mai permitem?"

Și, uneori, nici măcar atât. Pentru că după luni de stres, griji și oboseală, ajungem să avem bani puțini, timp puțin și, poate cel mai important, chef puțin. Așa că vacanța rămâne pe hârtie, întâlnirea cu prietenii se amână, iar o zi de vară ajunge să semene cu oricare alta.

Cei mai afectaţi par a fi tinerii.

"Dintre toate categoriile sociale, tinerii au cele mai puține resurse: fie nu s-au angajat încă, fie sunt în şcoală, fie sunt întreţinuţi de către familie şi au acces la mai puţine oportunităţi pentru venituri. Deși sunt cei mai activi, ei au nevoie de resurse să călătorească", a mai spus Mihai Petre, sociolog.

Tânăr: Într-adevăr situaţia economică este diferită, ne permitem mai puține, mai ales noi tinerii.

Reporter: Simți ceva diferit faţă de anul trecut?

Tânăr: Preţurile mai mari.

Reporter: Te afectează?

Tânăr: Ne afectează pe fiecare în felul nostru.

Problemele economice sunt, de fapt, picătura care umple paharul. În spatele lor se află însă ani întregi de crize și incertitudini care au îngreunat startul în viață pentru o întreagă generație.

"Din 2020 și până acum suntem într-o succesiune de crize în foarte multe direcţii. Aceste lucruri pun o presiune imensă asupra tinerilor. Este cea mai anxioasă generație din istorie, generatia Z, sunt diferenţe dramatice în ceea ce priveşte sănătatea mintală a generația Z și Millennials, sau X, părintilor lor. Pe fondul lipsei de perspective, de îngrijorare pentru viitor faptul ca sunt puține joburi. În perioada în care aveau cea mai mare nevoie de interacțiune, ei au stat închiși în case și au interactionat prin intermeniul canalelor de socializare", a spus sociologul.

Reţelele de socializare au ajuns să ne amplifice dezamgirea.

"Când văd ca ceilalți fac mai mult decât fac eu, starea asta ar putea sa îmi creeze un blocaj şi tensiune. Felul în care s-au modificat relatiile afectezaa felul în care ne trăim viața. Dacă ma simt singur, dacă eu nu am bani, nu am perspective şi nu văd un viitor s-ar putea să mă blochez, să simt tristeţe, să mă simt ghinionist şi să mă izolez", a explicat Anca Boalcă, psiholog.

Radu se aștepta la o vară plină. Și-a programat operația de rinoplastie în august, tocmai pentru a avea iunie și iulie libere pentru ieșiri și distracție. Doar că cele două luni au fost, pentru el, mult mai liniștite decât își imaginase.

"În mare parte a timpului stau în casă, îmi fac mâncare, prea chill pentru sezonul estival. Vara asta nu este atât de perfectă pe cât o aşteptam noi să fie. Parcă în alţi ani vara venea ea cu activităţi fără să faci nimic, te trezei dimineaţa, primeai un telefon.... Trec zilele foarte rapid", a spus Radu.

Prudența se vede și în cifre: tot mai mulți români renunță la unele plăceri pentru a-și ajusta cheltuielile: 92% sunt îngrijorați de scumpiri, iar 60% aleg produse mai ieftine. Ieșirile în oraș sunt și ele sacrificate: 8 din 10 români spun că merg mai rar la restaurante, baruri sau cafenele.