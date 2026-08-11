Observator » Ştiri externe » Mina Chan, o influenceriţă K-pop, s-a sinucis live pe TikTok după ce a fost hărţuită de fanii unei trupe

Mina Chan, o influenceriţă K-pop, s-a sinucis live pe TikTok după ce a fost hărţuită de fanii unei trupe

Mina Chan, influenceriţă din Coreea de Sud Mina Chan, o influenceriţă K-pop, s-a sinucis live pe TikTok după ce a fost hărţuită de fanii unei trupe - Instagram
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 17:53 | Modificat la 11.08.2026, 17:55

Mina Chan, o influenceriţă K-pop extrem de populară, a recurs la un gest tulburător după ce a fost hărţuită online. Tânăra, în vârstă de 26 de ani, s-a sinucis în timpul unei transmisiuni live pe TikTok.

Mina Chan era născută în Japonia, dar locuia în Coreea de Sud acolo unde reuşise să devină o voce extrem de cunoscută în lumea K-pop. Chan era prezentă în social media sub numele de @sweeter_nk şi era fana trupei sud-coreene Enhypen.

Cu câteva zile înainte să recurgă la gestul extrem, întrega comunitate de fani a trupei s-a întors împotriva ei acuzând-o că a depăşit anumite limite în raport cu membrii formaţiei. Astfel, Chan a fost supusă unei hărţuiri continue în social media, informează DailyMail

Chan participase la un concert în Statele Unite, la sfârșitul lunii iulie, unde încercase să-l convingă pe membrul trupei, Sunoo, să-i înmâneze flori lui Ni-ki, liderul trupei. Acest lucru a stârnit reacții negative, fiind lansate acuzații repetate că ar fi încercat să eclipseze evenimentul și să atragă atenția asupra ei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
mina chan tiktok coreea de sud japonia sinucidere
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.