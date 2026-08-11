Mina Chan, o influenceriţă K-pop extrem de populară, a recurs la un gest tulburător după ce a fost hărţuită online. Tânăra, în vârstă de 26 de ani, s-a sinucis în timpul unei transmisiuni live pe TikTok.

Mina Chan, o influenceriţă K-pop, s-a sinucis live pe TikTok după ce a fost hărţuită de fanii unei trupe - Instagram

Mina Chan era născută în Japonia, dar locuia în Coreea de Sud acolo unde reuşise să devină o voce extrem de cunoscută în lumea K-pop. Chan era prezentă în social media sub numele de @sweeter_nk şi era fana trupei sud-coreene Enhypen.

Cu câteva zile înainte să recurgă la gestul extrem, întrega comunitate de fani a trupei s-a întors împotriva ei acuzând-o că a depăşit anumite limite în raport cu membrii formaţiei. Astfel, Chan a fost supusă unei hărţuiri continue în social media, informează DailyMail.

Chan participase la un concert în Statele Unite, la sfârșitul lunii iulie, unde încercase să-l convingă pe membrul trupei, Sunoo, să-i înmâneze flori lui Ni-ki, liderul trupei. Acest lucru a stârnit reacții negative, fiind lansate acuzații repetate că ar fi încercat să eclipseze evenimentul și să atragă atenția asupra ei.