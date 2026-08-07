eMAG va fi preluată integral de grupul sud-african Naspers. Mutarea a fost aprobată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat preluarea controlului exclusiv asupra eMAG de către grupul sud-african Naspers, acționarul majoritar al companiei în ultimii 14 ani. Decizia vine după ce omul de afaceri Iulian Stanciu și-a vândut întreaga participație, marcând o nouă etapă pentru cel mai mare retailer online din România, care anunță investiții de 1,2 miliarde de lei în tehnologie, logistică și servicii financiare.

"Tranzacţia vizează în principal sectorul comerţului cu amănuntul. Comisia a concluzionat că operaţiunea notificată nu ridică probleme de concurenţă, întrucât companiile nu sunt active pe aceleaşi pieţe sau pe pieţe aflate într-o relaţie verticală, iar impactul asupra structurii pieţei este limitat. Tranzacţia a fost analizată în cadrul procedurii simplificate de control al concentrărilor economice", precizează CE, potrivit News.ro

Omul de afaceri Iulian Stanciu a anunţat în 11 iunie că îşi vinde participaţia deţinută în Grupul eMAG către Prosus, la 17 ani de la preluarea companiei şi la 14 ani de la semnarea parteneriatului cu Naspers (Prosus). Odată cu această tranzacţie, Iulian Stanciu marchează trecerea de la statutul de antreprenor la cel de investitor.

eMAG îşi va continua dezvoltarea şi planurile extinse de investiţii, cu 1,2 miliarde de lei bugetaţi doar în acest an fiscal pentru tehnologie, logistică şi servicii financiare, cu sprijinul Prosus şi cu o echipă de management experimentată, susţineau reprezentanţii firmei. Aceştia remarcau şi potenţialul de creştere al ecommerce la nivel regional, care este în continuare semnificativ, cu rate de creştere de până la trei ori în următorii ani, raportat la rata de penetrare actuală de 11-12% din total retail.

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"La 17 ani de la preluarea eMAG şi la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunţă transferul integral al participaţiei sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG faţă de pieţele în care activăm, iar Prosus, acţionarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de ţelul nostru, acela de a creşte ecommerce-ul în regiune. De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opţiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiţii în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investiţiile vor merge predominant către infrastructura logistică şi de livrare, AI şi servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune. Vreau să-i mulţumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea şi faptul că ne-a ţinut focusaţi pe client şi pe dezvoltare personală continuă", a declarat la acel moment Tudor Manea, CEO eMAG Group.

La nivel de grup, eMAG a avut în anul fiscal 2025 o cifră de afaceri de 11,4 miliarde de lei (2,64 miliarde dolari), în creştere cu 11% faţă de exerciţiul anterior. Grupul eMAG are în portofoliu brandul eMAG, magazinul online Fashion Days, hipermarketul 100% online din România Freshful, magazinul specializat în produse IT şi electronice PC Garage, compania românească de curierat rapid, naţional şi internaţional Sameday, atelierul de reparaţii Depanero, cea mai relevantă platformă de recommerce din Europa de SE Flip, precum şi compania de servicii financiare HeyBlu.