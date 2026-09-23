E iarnă la munte. La Bâlea Lac stratul de zăpadă a atins 10 centimetri, iar drumarii au intervenit pentru prima data in acest sezon cu utilajele de deszapezire. Ninsoarea și poleiul i-au pus la grea încercare pe șoferii nepregătiți. În weekend vremea se încălzeşte.

În calendar este toamnă, dar la munte peisajul e unul de iarnă. La Bâlea Lac, vremea rea i-a surprins pe șoferi, care au plecat la drum cu maşinile nepregătte de zăpadă. Pe şosea s au format cozi pentru că oamenii s au temut sa nu derapeze. Zăpada le a dat turiştilor planurile peste cap. "Am venit din Delta Dunării, la pescuit, la lac, dar e înghețat, e frig, e zăpadă", spune un turist.

Spre finalul săptămânii vremea se încălzeşte

"Nu ne așteptam! Noi am venit pe Transfăgărășan și dintr-odată... trebuia să ajungem aici înainte de seară să vedem și noi lacul, dar a trebuit să ne oprim aici că nu mai aveam cum să mergem mai departe", spune o femeie. De azi noapte ninge în continuu în munţii Făgăraş. Drumarii au intervenit pentru prima data in acest sezon cu utilajele de deszapezire. "Am acționat cu două autospeciale și am împrăștiat material antiderapant. În momentul de față avem 10 centimetri, încă ninge", a declarat Tudor Duțu, director regional DRDP Brașov.

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Şi pe Transalpina a nins in ultlimele zile. Din cauza ceții, vizibilitatea a fost redusă, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate. Temperaturile au fost negative dimineata in mai multe locuri din ţară. Potrivit meteorologilor, va fi frig inca trei zile, iar spre finalul săptămânii vremea se încălzeşte.