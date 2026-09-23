Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 23 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 23 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 85.940 dolari sau 75.077 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 87.030 dolari sau 76.163 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 76.146 dolari sau 66.666 euro.