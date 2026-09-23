O nouă fabrică se deschide în România. Gigantul olandez are putea angaja 250 de muncitori

Compania olandeză AmbaFlex, unul dintre liderii mondiali în producția de sisteme de transport pe spirală, își extinde activitatea în județul Cluj. Compania a închiriat pe termen lung un teren de 5,7 hectare în parcul industrial Tetarom III din Jucu, unde va construi o nouă fabrică, scrie Economica.net .

Investiția ar putea ajunge la 30 de milioane de euro și va fi realizată în mai multe etape. Noua unitate va crește capacitatea de producție a companiei și va duce, în timp, la aproximativ 250 de angajați.

AmbaFlex este prezentă în Jucu din 2018, când a început activitatea într-o hală de 5.000 de metri pătrați. Compania și-a extins ulterior spațiul de producție până la 13.500 de metri pătrați.

"După ce în luna august am anunțat prezența unei noi companii în Tetarom III, azi avem o nouă veste bună pentru clujeni și mediul investițional. Noul parteneriat va aduce un plus de stabilitate economiei Clujului, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea de relații comerciale, pe orizontală, cu firme clujene", a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

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Fabrica din România produce sisteme de transport pe spirală folosite în manipularea și transportul materialelor. Compania are în portofoliu mai multe linii de produse, printre care SpiralVeyor, AmbaVeyor și AccuVeyor.