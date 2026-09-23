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Curs BNR, 23 septembrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.09.2026, 13:07 | Modificat la 23.09.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 23 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,6265 lei româneşti, un nivel record pentru 2026.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2788 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6205 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1442 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu trei lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 641,4 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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