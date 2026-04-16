Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală

O firmă deținută parțial de un fost proprietar al hotelului Majestic de pe Calea Victoriei vrea să cumpere întreaga platformă industrială a Titan Mașini Grele SA din București, fostă IMUAB. Compania produce echipamente și mașini-unelte, a fost construită în anii ’60, privatizată în 1997 - 1998 și a intrat în insolvență în 2023, scrie Profit.ro .

Titan Mașini Grele SA (fosta IMUAB), companie din București construită în anii ’60 și privatizată în 1997 - 1998, a intrat în insolvență în 2023, la propria cerere. În trecut a fost controlată indirect de familia libaneză Yared, scrie Profit.ro.

În 2022, compania a raportat pierderi de 12,7 milioane lei, după ce în 2021 avusese profit de peste 2 milioane lei. Cifra de afaceri a scăzut la aproximativ 9 milioane lei, cu aproape 37% mai puțin decât anul anterior. Datoriile au urcat la 77,4 milioane lei, iar numărul de angajați a scăzut la 190, de la 248. În anii de vârf, compania avea peste 600 de salariați și afaceri de peste 70 milioane lei.

Platforma industrială este situată într-o zonă aflată în plină transformare urbană, cu proiecte rezidențiale și spații comerciale noi, precum și reconversii industriale (Hala Laminor, American Ballroom). Are acces din Bd. Basarabia și Bd. 1 Decembrie 1918.

Articolul continuă după reclamă

Întreaga platformă este scoasă la vânzare, iar societatea Enires SRL a făcut o ofertă de 12,35 milioane euro plus TVA. Firma a fost înființată în 2024, are un capital social de circa 5 milioane lei și activează în producția de energie electrică din surse neregenerabile. Valoarea de piață estimată a terenului și activelor este de aproximativ 15,45 milioane euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰