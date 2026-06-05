Liderul rus Vladimir Putin a declarat vineri că, în prezent, nu vede niciun motiv să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, după ce preşedintele ucrainean a publicat o scrisoare deschisă în care propunea organizarea unor discuţii faţă în faţă pentru a conveni asupra încetării războiului, relatează Reuters.

Putin nu vede motive pentru a se întâlni cu Zelenski şi îi cataloghează scrisoarea "obraznică" - Profimedia

Şeful Kremlinului a comentat că scrisoarea lui Zelenski este, pe alocuri, obraznică şi nu pare să fie o propunere sinceră de a purta discuţii, potrivit News.ro.

"Această scrisoare conţine câteva remarci destul de obraznică. A fost o modalitate de a crea condiţiile pentru o întâlnire faţă în faţă sau o modalitate de a nu organiza o întâlnire faţă în faţă? Cred că a fost a doua variantă", a spus Putin.

Întrebat pe scena de la forumul economic anual al Rusiei de la Sankt Petersburg dacă se va întâlni cu liderul ucrainean, Putin a răspuns: "Nu văd niciun sens în asta, deocamdată".

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Într-o întâlnire cu presa internaţională pe care o avusese cu o zi înainte, Putin şi-a menţinut poziţia intransigentă cu privire la război şi a afirmat că trupele sale avansează pe câmpul de luptă în fiecare zi. Dar a mai spus şi că propunerile de pace ale preşedintelui american Donald Trump ar putea pune capăt luptelor dacă Kievul ar fi dispus să facă compromisuri. Ambele părţi se acuză reciproc că refuză să facă compromisuri.

Vineri dimineaţă, naţionaliştii ruşi au respins scrisoarea lui Zelenski, considerând-o o manevră răuvoitoare de relaţii publice, menită să stârnească nemulţumiri în Rusia mai degrabă decât să pună capăt războiului.