Pepenii vor apărea mai târziu în pieţe şi vor fi mai scumpi: 3-4 lei kilogramul

Vremea rea ne lasă fără pepeni la începutul verii. Până şi în patria lubeniţelor, la Dăbuleni, în Dolj, mult aşteptaţii pepeni româneşti nu s-au copt încă. Îi vom găsi pe tarabe abia peste vreo două săptămâni, şi nu vor fi tocmai ieftini: preţul va porni de la 3-4 lei pe kilogram.

"Nu este ajuns la maturitate, va mai dura undeva la 10 zile", explică producătorii.

La Dăbuleni, în Dolj, pepenii se lasă, încă, aşteptaţi. Producătorii dau vina pe temperaturile scăzute şi pe ploile abundente din ultimele săptămâni.

"Sperăm ca undeva la două săptămâni să ajungă pe tarabe pepenii de Dăbuleni", mai spun producătorii.

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Ionuț are cinci hectare de pepeni. Când a văzut că vremea nu ţine cu el, a apelat la fel şi fel de tratamente. Asta înseamnă costuri în plus.

"Este o recoltă cât de cât bună, a fost şi un an ploios. […] Sperăm ca şi preţurile vor fi pe măsura investiţiei şi combustibilului care s-a scumpit foarte mult. […] Preţurile de producţie au crescut undeva la 25-35%", spune fermierul Ionuţ Cristian Diţă.

"Pepenele este cam un 70 la sută, cred că în câteva zile se va face. [...] Principalul este ca să nu ne dea grindina, să nu ne omoare", explică Ionuţ.

Cât vor costa pepenii româneşti

Marinel are trei hectare cultivate cu pepeni. Că fiecare hectar l-a costat 5.000 de euro. E printre cei fericiţi, pentru că pepenii lui vor fi gata de pus pe tarabă în câteva zile.

"Sperăm să fie un preţ bunicel. […] Dacă ar fi un 3 lei, 4 lei ne-am scoate investiţia şi am avea şi ceva profit. Dacă preţul va scădea ca în anii trecuţi cred că o să ne lăsăm", a spus fermierul Marinel Bănăţoiu.

Piețele şi supermarketurile, pline de pepeni din Grecia sau Turcia

Piețele şi supermarketurile sunt pline de pepeni aduși din Grecia sau Turcia. Mulţi clienţi spun însă că îi aşteaptă pe cei româneşti.

"Ieri am luat pepene verde de Turcia, a fost bunicel, dar tot mai bun este pepenele nostru. Alt gust, altă dulceaţă, nu sunt forţaţi"

"Mi se par preţurile foarte mari, aştept să fie mai mici. [...] Pepenii în general pe cei româneşti, sunt produsele noastre, sunt mai gustoase"

"Trebuie să încurajăm şi producătorii români. [...] În perioada noastră de iulie, august ai noştri sunt cei mai buni", spun românii.

Marfa din import se vinde cu prețuri între 5 și 10 lei pe kilogram. La început de sezon, pepenii româneşti ar trebui să nu depăşească cinci lei pe kilogram.