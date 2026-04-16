Video Hainele second-hand, mai scumpe. Cum vrea Ministerul Mediului să oprească importurile de deșeuri

O altă economie pe care mulţi o fac în această perioadă este cea legată de o garderobă nouă. Ori nu ne mai cumpărăm haine, ori apelăm la magazine second hand. Un proiect de ordonanţă ar putea schimba însă calculele. Scopul iniţiativei este unul lăudabil: ministerul mediului vrea să oprească importurile de deșeuri aduse în țară sub pretextul că sunt haine SH. Rezultatul va aduce însă neplăceri în piaţă. Între ele, preţuri noi mai mari pentru hainele vechi. 

de Georgiana Pocol

la 16.04.2026 , 13:32

Hainele second-hand s-ar putea scumpi și unele magazine riscă să se închidă. 

Asta după ce Ministerul Mediului a pus în dezbatere un proiect de ordonanță care vrea să oprească importurile de deșeuri aduse în țară sub pretextul că ar fi haine second-hand. Pentru asta vor fi reguli mai stricte: mai multe acte, reguli de etichetare, trasabilitate clară și sancțiuni mai dure.

Problema este că magazinele second-hand spun că această legislație ar putea să le afecteze și este greu de respectat. Au început deja să ceară ajutorul comunității să inițieze petiții pentru modificarea acestui proiect de lege. Fiindcă, dacă proiectul intră în vigoare în acest fel, multe magazine s-ar putea închide și 10.000 de oameni riscă să-și piardă locul de muncă, afectate fiind tocmai magazinele care funcționează corect și importă marfă în mod legal.

Vorbim de o industrie mare. În ultimii 5 ani, publicul pentru magazinele second-hand s-a dublat. 

