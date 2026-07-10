Harta salariilor din România. Județul în care veniturile au crescut cel mai mult în ultimul an

Un singur judeţ a înregistrat, în ultimul an, cea mai mare creştere salarială la nivel naţional, potrivit datelor INS.

Sibiu este singurul judeţ care a înregistrat o creștere de două cifre a salariului mediu net, în aprilie 2026 față de aprilie 2025, de 10,2%, în timp ce media națională s-a oprit la doar 3,5%.

Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai mari creşteri salariale au fost judeţele Galaţi, cu 7,6%, Timiş, cu 6,7%, Mehedinţi, 6,5%, şi Ilfov, cu o creştere de 6,3% a salariului mediu net în aprilie 2026 faţă de aprilie 2036.

Unde este cel mai mare salariu mediu

Articolul continuă după reclamă

De menţionat este că judeţele cu cele mai mari salarii nu sunt şi cele care au avut cele mai consistente avansuri. Bucureștiul își păstrează poziția de lider la salariul mediu net, cu 7.631 de lei în aprilie 2026, iar creșterea anuală a fost de 3,9%, apropiată de media națională.

Clujul, al doilea județ după nivelul salariilor, a înregistrat însă una dintre cele mai reduse creșteri din țară, de doar 2%, scrie ZF.ro. În schimb, Timișul, aflat pe locul al treilea în clasamentul salariilor, a raportat un avans de 6,7%, aproape dublu față de media națională.