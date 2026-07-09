Litoralul îi aşteaptă pe cei mici cu distracţie şi pe părinţi cu relaxare! Numărul hotelurilor cu activităţi şi facilităţi pentru copii este în creştere faţă de anul trecut. Hotelierii au înţeles secretul unei vacanţe reuşite pentru familii: fericirea adulţilor începe atunci când cei mici se distrează şi sunt ocupaţi cu lucruri interactive. Astfel, antreprenorii investesc tot mai mult în piscine, locuri de joacă şi programe de animaţie.

Muzica răsună încă de la primele ore ale dimineții la un hotel de 3 stele din Mamaia, unde piscina se transformă într-un loc de joacă pentru copii. Cei mici se distrează pe cinste, dansează şi, în acelaşi timp, fac şi sport.

"Am înotat mult, am fost la mare. M-am distrat foarte mult".

"Am înotat, m-am jucat cu copiii", spun cei mici.

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"Avem activităţi cu dansuri, aquagym, cursuri de înot. Totul este pentru divertisment", spune Ionel Enache, salvamar.

Când jocurile din apă se încheie, distracția se mută pe plajă. În Năvodari, activităţile cu animatori îi atrag ca pe un magnet pe cei mici. În tot acest timp, părinţii se bucură de momentele de relaxare.

"Foarte mult contează pentru noi, tocmai de-aia am şi ales acest resort, au foarte multe chestii pentru copii"

"Condiţiile sunt bune, totul a fost super, super, super, a fost foarte frumos şi relaxant", spun părinţii.

Tot mai multe hoteluri de pe litoral mizează pe astfel de programe.

"Activităţile sunt diversificate de la o zi la alta, niciodată programul nu este la fel", spune Alina Fărîmiță, manager hotel 4 stele Năvodari.

"Hotelul este decorat in spiritul poveştii cu piraţii din Caraibe, camerele sunt decorate în această temă, iar recepţia practic este o corabie", spune Iulian Tenie, manager hotel 3 stele Mamaia.

Numărul unităților care oferă astfel de facilităţi şi activităţi dedicate copiilor a crescut cu aproximativ 20%, faţă de anul trecut, spun reprezentanţii din turism.

"Anul acesta avem un număr de 65 de hoteluri. Cele mai multe hoteluri cu all inclusive le găsim în staţiunile Mamaia, Eforie, dar şi Venus şi Neptun", spune Camelia Ciurea, manager agenție de turism.

La hotelurile cu au pachete all inclusive, care conțin și facilități pentru copii, prețurile pornesc în această perioadă de la 700 de lei camera și pot ajunge până la 1400 de lei.