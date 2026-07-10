Rusia folosește un drone mici și ieftine pentru a lovi stațiile electrice de înaltă tensiune din nordul Ucrainei. Este vorba despre aparate operate prin fibră optică, ce nu pot fi oprite ușor prin bruiaj electronic. Potrivit imaginilor analizate, tactica rușilor constă în folosirea a două drone. Prima lovește plasa de protecție și creează o gaură. A doua trece prin deschizătură și lovește direct transformatorul. O astfel de dronă poate costa aproximativ 2.000 de dolari, în timp ce un autotransformator ajunge la 3,5 milioane de dolari.

Rusia a început să folosească drone de mici dimensiuni, cu fibră optică, pentru a ocoli sistemele de apărare ucrainene și a avaria transformatoarele electrice de înaltă tensiune din regiunea Sumî (în nordul Ucrainei) în apropiere de graniţa dintre cele două ţări, arată o analiză citată de Reuters.

Imaginile cu noua serie de atacuri au fost publicate pe rețelele sociale rusești şi au fost verificate de Centrul pentru Reziliența Informațională (CIR) un grup de investigații bazat pe surse deschise (open-source).

Rusia bombardează sistematic instalații energetice ucrainene, mai ales în zonele din apropierea frontului. Autoritățile ucrainene au acoperit transformatoarele de înaltă tensiune cu sarcofage uriașe de beton și plase antidronă.

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Problema este că structura nu poate fi complet închisă: are guri de ventilație și alte breşe, necesare pentru funcționarea echipamentului.

Deşi ucrainenii au sisteme de război electronic pentru a perturba semnalele radio care controlează dronele, cele FPV, mici și agile, ghidate prin cablu de fibră optică, sunt imune la interferențele de semnal atât timp cât cablul lor subțire și translucid nu este tăiat sau agățat.

Joshua Scriven, investigator la CIR, a explicat că rușii creează găuri în plasa de protecție. Prima dronă o rupe iar a doua e trimisă prin acea breșă, trece prin deschiderile de ventilație ale construcției din beton și lovește direct autotransformatorul.

Scoaterea din uz a autotransformatorului, care poate valora şi 3,5 milioane de dolari, duce la oprirea întregii unități, a declarat Oleksandr Harcenko, directorul Centrului de cercetare în domeniul energiei din Kiev.

"Cred că au început să le folosească din cauza acestor sarcofage de protecție. Acestea oferă protecție împotriva rachetelor și a dronelor Shahed (de mare capacitate)", a spus Scriven.

O dronă FPV cu fibră optică poate să coste doar 2.000 de dolari. Atacurile par să facă parte dintr-o strategie mai amplă a Rusiei de a izola regiunile ucrainene din apropierea zonei frontului, nu departe de frontiera cu Rusia, de rețeaua națională de energie electrică și de a le lăsa apoi fără curent prin atacarea centralelor electrice locale, apreciază expertul citat.

"Obiectivul Rusiei este să terorizeze populația și să facă viața în regiunile de frontieră insuportabilă", a declarat miercuri ministrul apărării ucrainean Mihailo Fedorov.

Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare împotriva unor comandanți militari ruși de rang înalt pentru atacurile asupra rețelei electrice a Ucrainei între 2022 și 2023.