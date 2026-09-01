Ospătari, bucătari, barmani și manageri de hotel, formați pe bani de la buget. Patronii din HoReCa vor ca statul să pună umărul la pregătirea angajaților. Acum, multe firme își pregătesc singure personalul și plătesc integral cursurile. Numai că, după ce îi învață meserie, se trezesc că oamenii pleacă.

Patronii din HoReCa propun ca jumătate din costul calificării angajaţilor să fie plătit de stat, iar cealaltă jumătate de firmă.

"În jur de 5000 de lei lunar - 2500 noi, 2500 statul. Între 6 şi 12 luni de zile poate să fie viabilă şi să-l aduci la un nivel bun în ospitalitate", spune Călin Cozma, preşedinte Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii.

Industria HoReCa a pierdut în ultimul an şi jumătate aproximativ 25.000 de angajaţi. Asta înseamnă că, la un calcul de 500 de euro pe lună per angajat, statul pierde aproximativ 7,5 milioane de euro lunar din contribuţiile care nu mai sunt încasate.

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De ce se orientează tot mai mulţi patroni către elevi

Din lipsă de personal, tot mai mulți patroni se orientează și spre elevii din învățământul dual. Unele restaurante le oferă burse și îi pregătesc direct pentru meserie încă din timpul școlii.

"Nu avem niciun câştig garantat. Îţi asumi că trei ani de zile vei susţine un număr de elevi. Degeaba avem aceste clase, dacă noi nu reuşim să-i atragem pe cei ce sunt pasionaţi de domeniu. Mulţi vin doar la ultimele licee sau ultimele locuri rămase, ceea ce nu ne dorim. Aceşti bani puşi de stat de vor ajuta să atragem elevi şi studenţi cât mai buni", explică Ionuţ Păun, director HR lanţ de restaurante.

"Învăţământul dual a fost acum un an gândit într-un fel, după aceea s-a schimbat. Cea mai mare rată a şomajului se regăseşte la tinerii între 18 şi 24 de ani. Noi ne dorim să-i calificăm la locul de muncă", explică Călin Cozma, preşedinte Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii.

Există şi varianta de calificare pe cont propriu

Pentru cei care nu mai au răbdare există şi varianta rapidă: calificarea pe cont propriu. Sunt şcoli acreditate de Minister unde poţi învăţa meserie, de la bucătărie până la bar.

"20 se săptămâni, o treime se face teorie, şi două treimi se face partea practică. Costul unui curs de calificare este în jur de 990 de lei. De multe ori, sunt căutate de persoanele care lucrează în domeniu şi au nevoie de o calificare", menţionează Mihai Vlad Panait, reprezentant şcoală de calificare.

În HoReCa lucrează aproximativ 200.000 de oameni.

Un ospătar calificat din Capitală poate ajunge la 13.000 de lei pe lună. La fel și un bucătar. Iar un barman cu diplomă poate câștiga până la 8.000 de lei.