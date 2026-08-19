Criza economică ne-a adus preţuri mari în restaurante, iar în curând ne-ar putea lăsa şi fără chelneri la masă. Unul din doi patroni de restaurant ia în calcul concedieri, iar unul din trei se gândeşte chiar să închidă afacerea. Reducerea consumului se resimte din plin în industria Horeca.

Industria în care jumătate din patroni se gândesc la concedieri. "Nu îţi mai găseşti loc de muncă"

Cristina lucrează într-un restaurant din Capitală, se ocupă de rezervări şi de primirea clienţilor. Spune că se simte deja criza din industrie.

"Nu îți mai găsești loc de muncă, dar de ce? Că locațiile au început să facă concedieri, de ce? Că nu mai sunt clienți și nici nu își mai permit să dea salariile. […] Sunt ospătari, barmani care și-au pierdut job-urile și acum își găsesc mai greu, pentru că nu-și mai permit locațiile să mai plătească" explică Cristina, angajată în Horeca.

Unul din doi patroni ia în calcul concedierile

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Unul din doi patroni ia în calcul concedierile, arată un barometru al industriei ospitalității. Mai mult, trei din zece se tem că vor trebui să închidă.

"Am făcut și treaba aceasta, am redus din personal la alte locații, aici n-am dat afară, pentru că asta ar însemna să renunți la niște oameni și apoi când merge treaba să chemi oameni înapoi, oameni nu-ți mai vin. Doar să facem în așa fel încât să fie bine tuturor, că nu să renunțăm la ei de tot și să reducem cumva programul lor" spune Gabriel, manager restaurant.

"Nu știu cât de bine va fi pentru viitorul nu doar al Horeca, ci al economiei în general. În 2024, potrivit INS, Horeca avea undeva la 225 de mii de angajați. La final de 2025 este la 200 de mii de angajați, avem deja 25 de mii de oameni care nu mai lucrează. Avem nevoie de păstrarea cotei și chiar reducerea TVA, avem nevoie de vouchere de vacanță" spune preşedintele executiv FPIOR, Călin Cozma.

Principala problemă a afacerilor din Horeca

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"Se iese mai puțin. Oleacă mai puțin"

"Mi se pare foarte dificil ca să poți să ieși, să cinezi, să călătorești... ținând în cont de salarii" spun oamenii.

Concedierile le se vor simți tot clienţii: mai puțini angajați pot însemna servicii mai lente, timpi mai mari de așteptare sau program redus.