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Video Singurul candidat la şefia Poliţiei Municipiului Arad, declarat "inapt" după evaluarea psihologică

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.11.2026, 09:05 | Modificat la 12.11.2026, 09:16

Singurul candidat înscris la concursul pentru şefia Poliţiei Municipiului Arad a picat evaluarea psihologică şi a fost declarat "inapt" pentru o funcţie de conducere.

Procedura pentru ocuparea funcţiei de şef ar trebui reluată, însă, până acum, nu a fost anunţată oficial nicio decizie.

Asta după ce singurul candidat înscris la concurs, comisarul-şef Marius-Ambrosie Oancea, nu a trecut evaluarea psihologică.

Însă, de menţionat este faptul că acesta a fost împuternicit la conducerea Poliţiei Municipiului Arad în februarie, iar anterior a ocupat funcţia de şef al Poliției Oraşului Ineu.

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Aşadar, faptul că în urmă cu doar câteva luni a fost considerat apt pentru o funcţie de conducere, iar acum a fost declarat inapt psihologic, ridică anumite semne de întrebare.

Potrivit Sindicatului Europol, rezultatul evaluării îl împiedică să ocupe orice funcţie de conducere, inclusiv cea de la Ineu.

Mai mult, un candidat declarat inapt psihologic nu poate participa la o nouă evaluare psihologică pentru o astfel de funcţie timp de şase luni.

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Alexia Bucur
Alexia Bucur

Reporter de noapte la Observator Antena 1.

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